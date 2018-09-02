Миграционный отдел работает в день выборов

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Опубликовано: 02.09.2018 00:27
Автор: И. Л. Михайлова

Уважаемые жители и гости города! В целях обеспечения реализации гражданами Российской Федерации избирательного права, создания необходимых условий для голосования граждан отдел по вопросам миграции ОМВД России по г.о. Дубна будет осуществлять приём граждан 9 сентября 2018 года с 8:00 до 20:00.

Отдел по вопросам миграции ОМВД предоставляет госуслуги, связанные с миграционными вопросами, выдачей заграничного и Российского паспортов, регистрацией (или снятием с регистрационного учета) граждан РФ по месту жительства и по месту пребывания, по новому адресу: ул. Луговая, д.26 А, телефон для справок – 8-926-241-43-57.

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