Губернатор Андрей Воробьев прошел по мосту в Дубне

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Опубликовано: 11.08.2018 00:09
Автор: Наталия Теряева
7 августа наукоград Дубну посетил глава Подмосковья. В ходе рабочей поездки Андрей Воробьев побывал на набережной Волги, на новом мосту через Волгу и на строительстве лечебного корпуса горбольницы.

На заметно обновленной за счет средств областных программ «Парки Подмосковья», «Светлый город» и инвестиций Объединенного института ядерных исследований набережной Менделеева в специально оборудованной к приезду губернатора палатке о проекте будущего благоустройства набережной Андрею Воробьеву доложил глава Дубны Максим Данилов.

Проект благоустройства Менделеевской набережной и прилегающего Центрального парка обойдется в 264 млн. рублей. Из них 100 млн. рублей – грант за недавний выигрыш в первом Всероссийском конкурсе «Малые города и исторические поселения».

Центральным событием визита губернатора Московской области стало посещение строящегося моста через Волгу. Мост необходим для развития города и Особой экономической зоны «Дубна». Андрей Воробьев подчеркнул, что новый мост достроят на год раньше срока, и он станет одним из символов Подмосковья.

"Это стратегически важный проект для Московской области, – отметил Андрей Воробьев. – В Дубне мы строим мост, проект которого поддержал наш президент. Были выделены 9 миллиардов рублей, 50% – федеральные, 50% – региональные. Много десятилетий жители города мечтали левый и правый берега реки Волги соединить. В декабре по нему должны проехать первые машины. Строители – большие молодцы, они, по сути, на год раньше срока сдают этот объект".

В завершение визита глава Подмосковья проинспектировал ход строительства лечебного корпуса Дубненской городской больницы, который строители намерены сдать в эксплуатацию в декабре текущего года.

Жаль, что визит губернатора в Дубну корреспонденту "Открытой Дубны", как и журналистам других негосударственных СМИ, не удалось увидеть своими глазами, а пришлось узнавать о нем в пересказе очевидцев. Пресс-служба губернатора уже в который раз допустила к освещению этого события только подведомственные правительству Подмосковья средства массовой информации.

Деление коллег на агнцев и козлищ со стороны правительственных "акул пера" по принципу близости к власти прискорбно и не делает чести никому. Стыдно, господа коллеги.

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