Депутаты Роднина и Шевченко держат Дубну в поле зрения

Подробности Опубликовано: 10.06.2018 00:50 Автор: Татьяна Аристархова

В рамках региональной и муниципальной недели депутат Государственной Думы Ирина Роднина и депутат Московской областной Думы Марина Шевченко провели приём граждан в Общественной приемной на левом берегу и посетили Музей истории создания крылатых ракет.

Руководство музея обратилось к Ирине Родниной с просьбой оказать содействие в привлечении ещё нескольких экспонатов на территорию музея.

«У самолета-бомбардировщика, крылатых ракет и торпед, снятых с боевого дежурства, сегодня новая миссия. Они служат наглядным примером инженерного мышления, прогрессивных конструкторских решений. И помогают в профориентации молодежи – школьников и студентов», – прокомментировала просьбу музея Марина Шевченко.

Марина Шевченко проверила также ход строительства мостового перехода через Волгу. До полной «стыковки» осталось меньше 100 метров: к началу осени мостостроители закончат сооружение монолитной плиты непосредственно над водой.

«Уже сегодня, на незамкнутом мосту, практически на середине реки, испытываешь непередаваемые ощущения от этой действительно грандиозной стойки, от слаженности действий шести сотен рабочих, от того, что еще немного – и сбудется мечта нескольких поколений дубненцев, две части города получат быстрое и надежное транспортное сообщение», – поделилась впечатлениями депутат Мособлдумы.

Как рассказал замдиректора ДТФ «Мостоотряд-90» Александр Крымский, работы ведутся попеременно на обеих эстакадах, а судовой ход для проходящих по Волге барж и теплоходов, в соответствии с установленным графиком, смещается то к правому, то к левому берегу.

Движение автомобилей по мосту может начаться уже в декабре, а в полном объеме мостовой переход планируется сдать в эксплуатацию в первом квартале 2019 года, после установки ограждений и наладки системы освещения. Обслуживать новый мост в Дубне будет ГБУ «Мосавтодор».

Проектом предусмотрено четырехполосное движение автотранспорта (по две полосы в каждую сторону) с расчетной скоростью 80 км/ч. Перспективная пропускная способность — 24150 автомобилей в сутки.

Депутат Госдумы Ирина Роднина в рамках визита в Дубну посетила фестиваль дошкольных учреждений города «Праздник детства», где вручила кубки победителям Всероссийского конкурса детского творчества «Маленький гений 2018» и поздравила всех участников фестиваля с праздником.

В фестивале приняли участие 10 творческих коллективов из 24 дошкольных образовательных учреждений.

Ирина Роднина и Марина Шевченко проверили также качество работ на стадионе «Волна».