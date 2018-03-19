Итоги голосования в Дубне
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- Опубликовано: 19.03.2018 06:57
- Автор: ОД
Известны итоги голосования дубненцев в выборах Президента РФ-2018. Явка в наукограде составила 63,12%: 34 721 голос из возможных 55 007 избирателей. Путин набрал 72,03% голосов.
Вот сколько голосов набрали разные кандидаты в г. о. Дубна:
Бабурин Сергей Николаевич - 360 (1,04%);
Грудинин Павел Николаевич - 4 585 (13,23%);
Жириновский Владимир Вольфович - 1 847 (5,33%);
Путин Владимир Владимирович - 24 961 (72,03%);
Собчак Ксения Анатольевна - 977 (2,82%);
Сурайкин Максим Александрович - 268 (0,77%);
Титов Борис Юрьевич - 503 (1,45%);
Явлинский Григорий Алексеевич - 721 (2,08%).