Итоги голосования в Дубне

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Опубликовано: 19.03.2018 06:57
Автор: ОД
Фото: пресс-служба администрации города

Известны итоги голосования дубненцев в выборах Президента РФ-2018. Явка в наукограде составила 63,12%: 34 721 голос из возможных 55 007 избирателей. Путин набрал 72,03% голосов.

Вот сколько голосов набрали разные кандидаты в г. о. Дубна:

Бабурин Сергей Николаевич - 360 (1,04%);

Грудинин Павел Николаевич - 4 585 (13,23%);

Жириновский Владимир Вольфович - 1 847 (5,33%);

Путин Владимир Владимирович - 24 961 (72,03%);

Собчак Ксения Анатольевна - 977 (2,82%);

Сурайкин Максим Александрович - 268 (0,77%);

Титов Борис Юрьевич - 503 (1,45%);

Явлинский Григорий Алексеевич - 721 (2,08%).

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