В администрации рассказали о предстоящих выборах

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Опубликовано: 13.03.2018 14:34
Автор: Наталья Борозна
Фото: ЦИК

В этот понедельник в администрации города рассказали о подготовке к выборам на территории городского округа. К жителям обратился глава Дубны Максим Николаевич Данилов: "Это один из самых важных дней для России в целом и для города Дубны. Огромная просьба ко всем неравнодушным людям - прийти на избирательные участки и отдать свой голос за кандидата".

Выборы пройдут 18 марта с 8 до 20 часов. Кандидатов будет 8. Избирательных участков в Дубне - 28.

Помещения для голосования предусмотрены те же, что и обычно. Однако изменилось количество людей, голосующих на участках, в силу чего просьба внимательнее отнестись к информации о том, где вам предстоит голосовать на этот раз. Некоторые адреса могли быть перераспределены: ведь избирательные округа не должны отличаться друг от друга более, чем на 10 % по количеству голосующих.

  • Самый многочисленный участок Дубны: лицей № 6 - 2 913 человек.
  • Самый малочисленный - Дом ветеранов - 987 избирателей.

Перед этими выборами было введено новшество: члены участковой избирательной комиссии делают поквартирный обход и оповещают граждан о месте и времени проведения выборов. Их можно узнать и отличить от мошенников по бейджу и удостоверению члена участковой избирательной комиссии. Также они носят специальные жилет с шапкой.

Председатель территориальной избирательной комиссии Дубны Алексей Васильевич Алексеев рассказал, что самым существенным изменением нынешних выборов стало отсутствие открепительных удостоверений. Вместо этого есть возможность голосования по месту нахождения. С 45 дней до начала выборов и вплоть до 12 марта через участковые избирательные комиссии, МФЦ и портал госуслуг можно было подать заявление на прикрепление к определенному участку.

  • Примерно 1 800 иногородних желают голосовать в Дубне.
  • Около 1 400 дубненцев проголосуют в других городах.

За 10 дней началась подача заявок от лиц, которые не могут прийти проголосовать по состоянию здоровья. Закончится прием таких заявок в 14 часов непосредственно 18 марта. Нуждающихся в услуге выезда избирательной комиссии по месту пребывания гражданина в Дубне, по оценке замглавы города Н. Ю. Мадфеса, не более 1 000 человек, в том числе около ста пациентов больниц.

Большинство участков располагается на первом этаже зданий, и крылечки зданий большинства участков оснащены пандусами. Там, где пандусов нет, будут работать ступенькоходы. Например, ступенькоходом будет оборудован в день выборов ДК "Мир".

Всего избирательных бюллетеней на город заготовлено по числу голосующих, зарегистрированных для голосования в Дубне: 54 131 человек.

Впервые в выборах смогут принять участие 618 юных граждан, проживающих в Дубне. Всем им подарят памятные значки либо магнитики.

Видеокамеры заработают на всех участках, кроме трех малочисленных (в 95-м техникуме, школе № 2 и одном из участков в университете). Трансляцию онлайн можно будет смотреть на сайте нашвыбор.рф.

От партии или организации может присутствовать один наблюдатель на участке. Свой штат наблюдателей пока сформировала и подала заявления по присутствию на каждом участке Дубны только Общественная палата Московской области. Председатель общественной палаты Дубны Виктор Катрасев рассказал: "Мы сформировали корпус наблюдателей с помощью профсоюзных орагнизаций ГосМКБ "Радуга", "Тензора", членов общественной палаты Дубны". Он прибавил, что на одном из участков будут по очереди дежурить два наблюдателя: семейная пара. 

Участки Дубны не будут оборудоваться КОИБами (электронных урн не будет, подсчет будет вестись вручную). Не планируется и эксит-полов - предварительного опроса граждан на выходе с участка.

Фотографий с тантамаресками, увы, на грядущих выборах тоже не будет. Зато планируются бесплатные зрелища.

Межрегиональные соревнования по волейболу пройдут в 11 школе, состоится бесплатный концерт Дубненского симфонического оркестра в ДК "Мир" (в 17 часов).

Начальник городского управления безопасности Владимир Потапенко сообщил, что в день выборов охранять общественный порядок будет весь аттестованный личный состав полицейских Дубны. Полицейские вкупе с сотрудниками МЧС, отвечающими за пожарную безопасность, будут дежурить на участках, часть полицейских будет дислоцироваться на территории города.

Все участки будут накануне "дня Х" проверены кинологами, а на выборах избиратели будут проходить сквозь металлические рамки либо проверяться металлодетекторами.

На въездах и выездах из Дубны будет усилен досмотр. Движение транспорта будет ограничено лишь на вокзале "Большая Волга" с 11:30 и до окончания флешмоба "Россия - это я!" (автобусы будут останавливаться рядом с "Белым домом"). Участникам акции в фойе вокзала перед началом выдадут белые плащи. Предварительно зарегистрироваться для участия в акции можно на сайте гиннесс.рф.

Вторая акция под названием "Крымская весна" посвящена 4-летию вхождения Крыма в состав России, которое будет отмечаться также 18 марта. Пройдет мероприятие в университете "Дубна" и будет включать спортивные состязания, а также флешмобы: выстраивание людей в в фигуру с очертаниями полуострова Крым и пр.

На подавляющем  большинстве участков будут работать точки питания. В 11 школе, 3 школе и в некоторых других местах можно будет измерить сахар в крови с помощью глюкометра и давление с помощью тонометра.

Обращаем также внимание читателей на то, что вести фото- и видеосъемку на участках можно только после уведомления об этом председателя участковой избирательной комиссии.

Также сообщаем, что если в ваших персональных данных недавно произошли изменения, то вам лучше обратиться в свою участковую избирательную комиссию заблаговременно, чтобы вы без проблем смогли проголосовать.

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