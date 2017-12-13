Депутат Мособлдумы провела прием в Дубне

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Опубликовано: 13.12.2017 14:10
Автор: Наталья Борозна

11 декабря на приеме жителей депутат Мособлдумы Марина Шевченко взяла на контроль непростые вопросы: получение вида на жительство, помещение для театрального коллектива и ремонт спортивной коробки.

К депутату обратился гражданин Украины, который приехал в Дубну из Донецкой области в 2014 году. На родине молодой мужчина объявлен в розыск за участие в боевых действиях. В Дубне же у него есть налаженная жизнь: семья, постоянная работа. Однако его украинский паспорт теперь недействителен, а без этого документа разрешение на временное проживание в России, которое скоро заканчивается, продлить не получается.

Театральный коллектив "Квадрат" попросил помощи Марины Шевченко в поиске отдельного помещения для репетиций и выступлений.

Председатель Ассоциации многоквартирных домов Дубны агитировала народную избранницу отремонтировать старую спортивную коробку во дворе по улицам Свободы и Тверской,для игры в футбол летом и в хоккей - зимой.

"Культура и спорт занимают важное место в жизни города и горожан, а когда активисты готовы непосредственно участвовать в развитии общественного проекта, такие инициативы требуют особого внимания", - прокомментировала Марина Шевченко.

Все вопросы, озвученные жителями, депутат проработает с сотрудниками администрации города и профильными ведомствами.

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