Проект «Активный избиратель» в Дубне
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- Опубликовано: 06.09.2017 07:34
- Автор: ОД
Молодежная территориальная избирательная комиссия города Дубны (МТИК) предлагает молодым гражданам от 14 до 30 интересный вариант получения социального опыта и незабываемой практики.
МТИК на основании протокола №3 от 31.08.2017 г. постановила создать рабочую группу, в состав которой войдут молодые люди с активной гражданской позицией. Цель работы Молодёжной территориальной избирательной комиссии – повысить правовую грамотность, электоральную активность ребят в возрасте от 14 до 30 лет.
Если вы желаете быть самыми активными, разбавить тяжёлые будни занимательными мероприятиями, познакомиться с работой избирательной комиссии изнутри, то члены Молодежной территориальной избирательной комиссии города Дубны будут рады видеть вас в рядах их рабочей группы!
Писать о своем желании необходимо председателю МТИК города Дубны Илье Малинину - https://m.vk.com/ilya__malinin или на электронную почту отдела молодежной политики УФКСиДМ Администрации города Дубны Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра..