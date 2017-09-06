Проект «Активный избиратель» в Дубне

Подробности Опубликовано: 06.09.2017 07:34 Автор: ОД

Молодежная территориальная избирательная комиссия города Дубны (МТИК) предлагает молодым гражданам от 14 до 30 интересный вариант получения социального опыта и незабываемой практики.

МТИК на основании протокола №3 от 31.08.2017 г. постановила создать рабочую группу, в состав которой войдут молодые люди с активной гражданской позицией. Цель работы Молодёжной территориальной избирательной комиссии – повысить правовую грамотность, электоральную активность ребят в возрасте от 14 до 30 лет.

Если вы желаете быть самыми активными, разбавить тяжёлые будни занимательными мероприятиями, познакомиться с работой избирательной комиссии изнутри, то члены Молодежной территориальной избирательной комиссии города Дубны будут рады видеть вас в рядах их рабочей группы!

Писать о своем желании необходимо председателю МТИК города Дубны Илье Малинину - https://m.vk.com/ilya__malinin или на электронную почту отдела молодежной политики УФКСиДМ Администрации города Дубны Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. .