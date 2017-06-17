Мошенников заставляют вернуть субсидии государству

Подробности Опубликовано: 17.06.2017 16:12 Автор: Наталия Теряева

В 2016 году малообеспеченные жители Дубны и пенсионеры получили государственные субсидии на общую сумму около 65 миллионов рублей.

Об этом на заседании Трехсторонней комиссии 16 июня рассказала Нина Буйволова – заместитель директора Муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг г.Дубны», называемого в народе тремя буквами МФЦ.

Субсидии получили те 4 446 граждан, в чьих семьях доля расходов на оплату услуг ЖКХ составляет более 22% совокупного дохода всех членов семьи. Если разделить 65 миллионов рублей на 12 месяцев, а потом полученное число рублей поделить на 4 446 получателей субсидии, то получится 1218 рублей на одного получателя субсидии в месяц. По словам замдиректора МФЦ Нины Буйволовой, средний ежемесячный размер субсидии составил 1 116 рублей. Возможно, разница в 102 рубля между суммами 1 218 и 1 116 является банковской комиссией за перечисление средств получателю субсидии. О расходах МФЦ на комиссию банку Нина Николаевна Буйволова упоминала без уточнения ее размера.

Максимальный размер субсидии в 2016 году составил в Дубне 19 500 рублей в месяц.

Среди получателей субсидии доля пенсионеров составляет 60%, доля малообеспеченных граждан (многодетные семьи, матери-одиночки, студенты) – 40%.

Задолженностей по выплате субсидий в 2016 году у МФЦ не было.

В текущем году получателями субсидий являются 4 000 человек. Из них 62% – пенсионеры, 38% – малообеспеченные граждане. Из-за повышения тарифов ЖКХ в заложенных на выплату субсидий средствах МФЦ образовался дефицит размером 3 млн рублей.

В получении субсидий отказывают гражданам, имеющим долги по оплате услуг ЖКХ. Если же такие граждане договорятся с управляющей компанией о графике погашения долга и будут его исполнять, то субсидия может быть назначена.

Есть в нашем городе граждане, которые получили государственные субсидии путем обмана. Одной такой обманщице пришлось вернуть в казну государства примерно 75 000 рублей. Именно столько она получила из госбюджета на оплату услуг ЖКХ, предоставив в МФЦ справку о зарплате из компании, прекратившей свое существование. На самом деле дама работала в Москве и получала зарплату около 70 000 рублей в месяц.

На том же заседании Трехсторонней комиссии начальник управления торговли, услуг и защиты прав потребителей Дмитрий Палькин Юрьевич поделился результатами мониторинга цен на потребительские товары в Дубне. По его словам, стоимость минимального набора продуктов за 1 квартал текущего года выросла на 3% по сравнению с 1 кварталом прошлого года. Мониторинг сотрудники управления торговли ведут каждую неделю по четвергам в магазинах федеральных, региональных торговых сетей и местных торговцев. Качество продуктов на рынках проверяет ветнадзор.

Существующая система контроля качества товаров имеет два пути, напомнил на заседании руководитель администрации Дубны Александр Усов.

Путь первый. Санитарное надзорное ведомство (например, Роспотребнадзор) рассылает муниципалитетам сообщения о некачественных товарах. На местах эти товары изымаются из продажи.

Путь второй. Рядовой гражданин жалуется на некачественный товар в надзорное ведомство. Ведомство принимает решение о судьбе товара.

Депутат Совета депутатов Дубны Павел Насонов предложил третий путь: привлечь к мониторингу товаров в дубненских магазинах и на рынках членов Общественной палаты Дубны.

В 2017 году истекает срок действия Трехстороннего соглашения между администрацией Дубны, руководителями предприятий города и профосоюзами. Члены Трехсторонней комисии 16 июня приняли решение о создании рабочей группы для подготовки нового Трехстороннего соглашения на период 2018 – 2020 годы. В нее вошли:

от органов местного самоуправления – Игнатьева Мария Владимировна, председатель Комитета по финансам и экономике Администрации г.Дубны;

от профсоюзов – Щербаков Максим Николаевич, председатель Координационного совета организаций профсоюзов г.Дубны;

от работодателей – Бобров Владимир Николаевич, президент Торгово- промышленной палаты г.Дубны.

Рабочую группу обязали к августу подготовить проект Трехстороннего соглашения, к сентябрю обсудить его со всеми тремя сторонами, к октябрю внести соглашение на рассмотрение Совета депутатов Дубны.