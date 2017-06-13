Станет ли День России Днем взятия Бастилии

Подробности Опубликовано: 13.06.2017 17:04 Автор: Наталия Теряева

Вчера в День России государство звало своих граждан петь и танцевать. В честь главенства Конституции.

Не особо вдаваясь в историю, в новостях центральных каналов российского телевидения с утра 12 июня вскользь заметили, что «этот праздник появился вскоре после принятия Декларации о государственном суверенитете, в которой провозглашалось главенство Конституции».

Как будто до этой декларации в нашей стране, которая тогда называлась СССР, жили не по Конституции, а по закону джунглей.

Все, кто был взрослым 12 июня 1990 года, знают, что принятая в этот день декларация называлась Декларацией о государственном суверенитете РСФСР, а не России. Потому что отдельной страны России тогда не было, а была Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика в составе Союза Советских Социалистических Республик.

Декларация суверенитета РСФСР, самой большой из союзных республик, дала старт распаду СССР – крупнейшей геополитической катастрофе ХХ века, по словам Президента России Владимира Путина.

Распад СССР, как открытый ящик Пандоры, привел к кровавым войнам и многолетнему хаосу в России. Именно в начале девяностых число умерших росиян впервые за последние тридцать лет превысило количество родившихся, а затем кривая смертности высоко вознеслась в России над кривой рождаемости до самого 2012 года. Смертность в 1,5 раза превысила рождаемость. С 1989 по 2002 год население России сократилось на 1,8 млн человек, согласно данным Переписи населения 2002 года.

«Кто не жалеет о распаде СССР, у того нет сердца», – сказал Путин в 2003 году. И потому странно читать в День России вот такие строки: «События, связанные с 12 июня можно назвать знаковыми для нашей страны. Они дали старт совершенно новым внутриполитическим процессам, которые соответствующим образом повлияли и на внешнюю политику России, на её сегодняшнее место в политическом миропорядке... Всем счастья, здоровья и хорошего настроения!».

Вряд ли можно с хорошим настроением вспоминать этот старт, разрушивший мирную жизнь 260 миллионов человек. Не прибавляет радости и его соответствующее влияние на сегодняшнее место России в политическом миропорядке.

Но жизнь продолжается, и в ней – своя мораль.

Во Франции есть единственный Национальный праздник. Его другое название – 14 Июля. По нашему – День взятия Бастилии.

Со взятия крепости-тюрьмы Бастилии в 1789 году началась Великая Французская революция. Революционеры отрубили голову королю и королеве, потом головы стали рубить одни революционеры другим революционерам. От гильотин на площадях французских городов по улицам текли ручьи крови. За десять революционных лет после свержения абсолютной монархии якобинцы абсолютно разорили Францию. Французы с облегчением отдались во власть императора Наполеона I, потом – потомкам убитых Бурбонов. Затем, после очередного бунта, названного Второй республикой, Францией правил император Наполеон III.

И только после очередных революционных событий, известных как Парижская коммуна, в правление Третьей республики, в 1880 году, был учрежден Национальный праздник – La Fête Nationale, Le Quatorze Juillet – 14 Июля, День взятия Бастилии.

Национальный праздник французское государство учредило спустя 91 год после событий, которые дали старт новым внутриполитическим процессам во Франции. И не за свержение монархии.

14 июля Пятая республика празднует начало эпохи, открывшей народу Франции путь к высоким достижениям науки, искусства, инженерной мысли, эпохи стремительного прогресса французской индустрии.

В сегодняшней России наследуют тактику не французов, учреждая государственные праздники, а лучшие традиции большевиков. Те тоже сразу после революции 1917 года, не имея за спиной никаких достижений, сделали главным государственным праздником 7 ноября – День Великой Октябрьской социалистической революции. И отменили прежние, старорежимные праздники, к которым народ привык.

Потом наш народ привык и ко Дню 7 ноября, и к Новому году. Привыкал в процессе преобразования разрушенной Гражданской войной нищей страны в крпунейшую индустриальную державу. И обиделся, когда новая российская власть отняла 7 ноября, а вместо него подсунула непонятное 4 ноября.

Со временем мы, конечно, привыкнем и к 12 июня, и к 4 ноября. Только не морочьте голову нам, свидетелям нашей новой истории, декларацией независимости от здравого смысла и стартом новых процессов.

День России – так День России. Давайте лучше поскорее построим разумный фундамент для этого праздника в виде новых высоких достижений науки, культуры и стремительного прогресса российской индустрии!

На фоне песен и танцев.