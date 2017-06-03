В России появится стратегия «Сделано в России»

Подробности Опубликовано: 03.06.2017 13:26 Автор: ОД

Агентство стратегических инициатив и Фонд «Росконгресс» выступили с предложением о создании национальной коммуникационной стратегии в целях продвижения производственного, экспортного, культурного, туристического и человеческого капитала Российской Федерации на основе проекта Фонда «Росконгресс» «Национальный бренд „Сделано в России“».

Стратегия призвана гармонизировать подходы к продвижению страны, концепции и стратегии, а также унифицировать образ национального бренда «Сделано в России» с учетом интересов всех профильных федеральных органов исполнительной власти, институтов развития и бизнеса. Реализовать стратегию предлагается в формате приоритетного национального проекта.

Сегодня во всех секторах экономики частный бизнес, федеральные органы исполнительной власти, институты развития и некоммерческие организации работают изолированно, отправляя в информационное пространство конфликтующие, зачастую полностью противоречащие друг другу сведения. В результате становится невозможным создание единого образа восприятия страны. Для решения этой задачи и создается национальная коммуникационная стратегия.