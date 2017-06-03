Путин ценит российских теорфизиков

Подробности Опубликовано: 03.06.2017 13:23 Автор: ОД

На пленарном заседании Петербургского международного экономического форума президент России Владимир Путин заявил, что российские ученые помогут нашей стране добиться лидерства.

В ответ на системные и долгосрочные вызовы, последствия которых пока трудно просчитать и спрогнозировать, президент Путин предложил ведущим странам мира проявить мудрость с ответственностью и заняться совместным поиском нестандартных решений, новых форматов взаимодействия государств, бизнеса и научного сообщества.

Для поиска решений наше государство готово активнее задействовать мощный потенциал российской фундаментальной науки, подчеркнул он. И добавил: «Благодаря отличным школам в области математики, теоретической физики мы способны добиваться лидерства по ряду направлений так называемой новой экономики, прежде всего цифровой».

Путин перчислил четыре главных направления развития цифровой экономики:

сформировать принципиально новую, гибкую нормативную базу для внедрения цифровых технологий во все сферы жизни с учётом обеспечения информационной безопасности государства, бизнеса и граждан

оказать господдержку компаниям, которые являются носителями разработок и компетенций в сфере цифровых технологий, имеющих сквозной межотраслевой эффект. Это обработка и анализ больших массивов данных, искусственный интеллект и нейротехнологии, технологии виртуальной и дополненной реальности

усилиями государства и частного бизнеса создать опорную инфраструктуру цифровой экономики, в том числе безопасные линии связи и центры обработки данных

кратно увеличить выпуск специалистов в сфере цифровой экономики и добиться всеобщей цифровой грамотности. Для этого серьёзно усовершенствовать систему образования на всех уровнях: от школы до высших учебных заведений – и развернуть программы обучения для людей самых разных возрастов.