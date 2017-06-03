Генсек ООН верит в научный потенциал России

Подробности Опубликовано: 03.06.2017 13:12 Автор: ОД

По словам Антониу Гутерриша, научный потенциал России может сыграть огромную роль в развитии новых технологий, которые будут использоваться во благо человечества, не создавая угрозу глобальной безопасности.

Об этом генеральный секретарь ООН заявил в четверг на открытии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Вопрос глобального изменения климата может решить только «зелёная» экономика, которая означает революцию в транспортном секторе, цифровой экономике, области искусственного интеллекта и многое другое, считает Гуттереш.

«Важно учесть, что в сфере большинства современных технологий существует проблема управления, например проблема кибербезопасности, которая имеет не только технические, но и этические, моральные аспекты, – подчеркнул он. – Дискуссии на эту тему абсолютно незаменимы, дабы выработать формулу международного сотрудничества, с помощью которого новые технологии использовались бы исключительно во благо человека. Научный потенциал России может сыграть огромную роль, позволив этим гигантским шагам принести пользу человеку, а не сформировать опасность для глобальной безопасности».