Генеральный план Дубны принят за основу

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Опубликовано: 27.05.2017 14:43
Автор: Наталия Теряева

Новый Генеральный план Дубны принят за основу на очередном заседании Совета депутатов Дубны 25 мая большинством голосов.

Несколько месяцев депутатская комиссия по градостроительству, имущественным и земельным отношениям рассматривала новую редакцию Генерального плана города, утвержденного в 2010 году. В него было внесено столько поправок, что по сути этот документ стал новым Генеральным планом развития Дубны на ближайшие 20 лет.

После прошедших в конце прошлого года публичных слушаний Главное управление архитектуры Московской области утвердило новый вариант Генплана Дубны, и Совету депутатов нашего города оставалось только согласовать утвержденный областной Главархитектурой документ – по принципу двух ключей.

Однако по двум участкам териитории города члены депутатской комиссии по градостроительству не смогли прийти к единому мнению.

Первая из спорных территорий находится между Дмитровским шоссе на участке, проходящем через озеро Лебяжье, и железной дорогой. В действующем Генплане она обозначена как рекреационная зона. Новый Генплан делит ее на две части. Одна из частей имеет назначение «городские парки», другая – «многоквартирная жилая застройка». Часть депутатов сочла, что зона многоквартирной жилой застройки (многоквартирная не значит многоэтажная) ухудшит состояние Лебяжьего озера и деревьев части с названием «городской парк».

Другая часть депутатов заявила, что теперешнее состояние Лебяжьего озера и прилегающих к нему территорий скорее сравнимо с грязным замусоренным болотом, в которое эти участки превратили так называемые отдыхающие. И будет лучше для природы, если эти территории приведут в порядок, благоустроят и поставят под надзор. Кстати, такое мнение выразили депутаты, которые собственноручно каждый год убирают мусор за любителями пикников на Лебяжьем озере.

Голосование на заседании Совета депутатов 25 мая показало, что единства по вопросу Лебяжьего озера нет не только у членов депутатской градостроительной комиссии, но и у Совета депутатов в целом. Поэтому депутаты решили провести дополнительные общественные слушания в шесть вечера, в четверг 15 июня, чтобы еще раз обсудить с жителями Дубны функциональное назначение спорного участка у части Лебяжьего озера между Дмитровским шоссе и железной дорогой.

Вторая спорная территория представляет собой участок, выделенный для строительства дома у железной дороги на улице Московской и граничащий со сквером напротив дома №10 на этой улице. Участок был не только выделен компании ОАО «Волжский электромеханический завод», но и освоен ею. ОАО «ВЭМЗ» по условиям контракта вложило около 30 миллионов рублей в инфраструктуру этого района, имеет действующее разрешение на строительство и выиграло все иски, поданные против этого строительства. Вдобавок инвесторы взяли обязательство расселить в этот новый дом на Московской жителей ветхих деревянных домов с улицы Дачной.  

Учитывая, что никакого другого варианта расселить давно обветшавшие дома улицы Дачной не предвидится и что жители деревянного квартала на Дачной до конца своей жизни будут обречены жить в бытовых условиях позапрошлого века, большинство депутатов, присутствовавших на заседании 25 мая, приняли взвешенное решение и проголосовали за строительство дома компанией ВЭМЗ на улице Московской рядом со сквером.

На этом же заседании Совет депутатов Дубны делегировал в областной молодежный парламент председателя городского молодежного парламента Михаила Шишмакова – сотрудника ОИЯИ. И назначил руководителем территориальной депутатской группы институтской части и Черной речки депутата Сергея Соколова. Его заместителем стал депутат Ярослав Викулин. 

 

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