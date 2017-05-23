Правительство и молодежь состЭКОвались в Дубне

Подробности Опубликовано: 23.05.2017 11:51 Автор: Наталия Теряева

Областной молодежный форум «СтЭКОвка» в Дубне раскрыл основные экологические проблемы Подмосковья на фоне проблемы молодежной политики.

Сотни полторы молодых активистов из разных городов Московской области собрали на два дня в профилактории «Ратмино» Объединенного института ядерных исследований. Организаторами форума стали Комитет по экологии и природопользованию Мособлдумы, Минэкологии региона и подмосковное отделение «Молодой Гвардии «Единой России».

Среди молодых участников экологического слета больше всех было студентов Госуниверситета «Дубна». И, кажется, большая часть участников числится в рядах молодежного движения «Молодая гвардия».

На открытие форума приехали председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, зампред правительства Московской области Эльмира Хаймурзина и министр экологии региона Александр Коган.

Открывая экологический форум, спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов оттолкнулся от сегодняшней ситуации с мусором в Подмосковье и сказал: «То, что накопилось за долгие годы, сегодня необходимо выправлять как в рамках изменения федерального и регионального законодательства, так и в формировании и воспитании культуры нашего населения. Сделать это можно только совместными усилиями, опираясь на молодое поколение, на тех, кто мыслит уже в новом формате».

После приветственных слов молодежь поделили на три группы. Группы разместились неподалеку друг от друга на большой поляне. Повезло с солнечной и теплой погодой – приятно было заниматься экологическими проблемами на свежем воздухе.

Эльвира Хаймурзина взялась за первую группу

За первую группу взялась Эльвира Хаймурзина. Она устроила студентам мозговой штурм на тему вовлечения большинства населения в систему разумной и эффективной организации сбора и разделения бытовых отходов. Пообещала, что лучшие проекты смогут получить поддержку в виде губернаторской премии «Наше Подмосковье».

Некоторые предложения молодых экологов восходили к известным с советских времен и практикуемым сегодня в Германии пунктам сбора стеклотары. Вернуть эти пункты в обиход было бы полезно. Главный вопрос – насколько это будет выгодно бизнесу. Ведь если бы выгода была очевидной, то эти пункты сегодня стояли бы на каждом углу.

Второй группой активистов-экологов занялась космонавт Елена Серова. Она интересно, со знанием дела и популярно говорила с молодежью о климате, о проблеме глобального потепления и ее влиянии на политику разных государств мира.

Над поляной завис воздушный шар с рекламой телеканала 360.

Второй группой экологов-активистов занялась космонавт Елена Серова

Сразу после встречи молодежи с Елены Серовой я, проходя мимо стола с минеральной водой, случайно услышала одно из впечатлений из уст внимавшей Елене Серовой молодежи. «Короче, там эта тетка, которая летала в космос, рассказала, почему этот шар висит в воздухе и не падает», – горячо делилась информацией участница форума со своими сокурсниками, пока все они утоляли жажду. Сокурсники ничего на это не ответили. Разная молодежь оказывается у нас в общественных активистах.

Александр Коган проводил экономический квест

Третья группа участников экологического форума поделилась на три команды и стала играть в экологический квест. Игра была настольной, называлась «Стратегия» и напоминала «Монополию». Вел ее министр экологии Подмосковья Александр Коган.

Каждой команде поставили задачу вообразить себя правительством Московской области и решать экологические проблемы региона в течение ближайших десяти лет. Для этого всем трем командам выдали разделенную на районы карту Московской области, условный стартовый капитал в размере 50 млрд. рублей, условный рейтинг на уровне 70% и условное здоровье населения тоже на высоте планки в 70%. Выигрывал тот, кто за десять лет наращивал или сохранял эти три показателя на максимально высоком по сравнению с конкурентами уровне. Если здоровье населения опускалось до уровня 10%, то команда выбывала из игры.

Есть над чем ломать голову в определении стратегии развития региона

Каждый ход каждой команды состоял из четырех фаз.

Первая фаза – размещение отходов. Команды получали одинаковое количество жетонов, символизирующих отходы. Один жетон соотетствовал 2,5 млн тонн отходов – примерно столько накапливается в регоне за год. Жетоны нужно было разместить в клетках на карте: одна клетка – один жетон. Нельзя было размещать все жетоны в одном районе области. Такой район считался бы зараженным, отнял бы сразу 20% здоровья населения и еще по 10% каждый год. То есть через пять лет все население района бы вымерло. Но если бы в районе работал мусороперерабатыващий или термический завод, то такой район имел бы иммунитет к заражению.

Вторая фаза – политическая. Всем командам предлагается ситуация, из которой нужно найти политический выход с разными последствиями. Каждая команда должна выбрать один из предлагаемых вариантов выхода и в результате приобрести или потерять позиции в капитале, политическом рейтинге и здоровье населения.

Например, в одном из районов образуется огромная мусорная свалка и переполняется отходами. Собирается протестный митинг с требованием вывезти отходы. Предлагается три варианта реакции:

провести рок-концерт для отвлечения внимания от митинга разогнать митинг вывести отходы.

При этом рок-концерт снижает капитал, повышает рейтинг, но отнимает здоровье населения потому, что отходы остаются гнить на месте. Разгон митинга сохраняет капитал, снижает рейтинг и отнимает здоровье. Вывоз отходов снижает капитал сильнее, чем рок-концерт, но повышает рейтинг и сохраняет здоровье населения.

Две команды выбрали вывоз отходов, одна – рок-концерт.

Третья фаза – строительство. Каждый год каждой команде предлагается на выбор: построить полигон захоронения отходов или завод по термической обработке мусора, или мусороперерабатывающий завод. Полигон строить дешевле и быстрее всего. Термический завод строится несколько лет, существенно дороже полигона. Мусороперерабатывающий завод строится дольше всего и капитала отнимает больше всего, но его мощность по переработке мусора максимальна. Правительство может брать кредиты на строительство заводов. И еще – полигон отнимает здоровье у населения, а заводы – нет.

Четвертая фаза – избавление районов от мусора как результат действий правительства области. Например, после окончания строительства мусороперерабатывающего завода с карты снимается 8 фишек, термического завода – 4 фишки, полигона – 2 фишки.

И так все четыре фазы с разными политическими и экономическими ситуациями (нет источников кредитов) повторяются каждый год в течение десяти лет игры.

В игре "Стратег" оказалось непросто преуспеть

За первую команду вместе с десятком молодых форумчан играл глава Талдомского района Владислав Юдин. В состав второй команды вошел глава Дубны Вячеслав Мухин. Третья команда активистов-экологов играла вместе с председателем Мособлдумы Игорем Брынцаловым.

По результатам стратегии десятилетнего управления экологией Московской области победила третья команда. Она построила на территории региона несколько термических и мусороперерабатывающих заводов и вела себя дипломатически с населением и с контролирующими органами. В результате и капитал накопила, и рейтинг увеличила, и здоровье населения сохранила.

В реальности же в Московской области за последние 5 лет закрыты 25 из 43 мусорных полигонов. Планируется вывести из эксплуатации еще 12 полигонов:

в 2017 году – Каурцево, Астапово, Царёво;

в 2018 году – Кулаковский;

в 2019 году – Лесная, Сабурово, Малая Дубна, Озёры;

в 2010 году – Кучино, Каргашино, Торбеево;

в 2021 году – Егорьевский.

Ни одного мусороперерабатывающего завода в Московской области пока нет. Однако накануне молодежного форума «СтЭКОвка», во время выездного заседания Мособлдумы в Дубне председатель облдумы Игорь Брынцалов упомянул, что в регионе планируется открытие термических мусороперерабатывающих заводов, на которых будет обезвреживаться до четверти всей массы отходов.

«Такие современные мусороперерабатывающие заводы не оказывают того негативного воздействия на окружающую среду, которого опасаются жители, и уже успешно используются в ряде развитых стран, – подчеркнул Брынцалов, – Средства, которые мы закладываем в рамках программы экологии включают современную рекультивацию закрывамых полигонов».

Подводя итоги работы первого дня форума, председатель Мособлдумы отметил, что форум должен стать традиционным: «Мы дали ему старт, чтобы дальше он начал шириться, развиваться и привлекать все больше молодежи в каждом муниципалитете. Благодаря такому мероприятию в каждом муниципалитете будет создано «ядро» молодых людей, неравнодушных к теме экологии».

Закончился форум посадкой яблоневой аллеи в профилактории «Ратмино» и презентациями команд на тему решения экологических проблем Московской области. Победителям вручили сертификаты от подмосковного парламента.

И пару слов о молодежной политике. Буквально на днях опубликованы результаты исследования Центра социологии студенчества Агентства студенческих коммуникаций «Кампус» на тему ценностей российской молодежи. Центром руководит член Координационного Совета МГЕР Ирина Володченко.

На первом месте среди запросов на ценности у опрошенных – помощь в трудоустройстве и в поиске работы по профессии (65%); 38% – поддержка молодых семей, консультации для молодых родителей; 36% – расширение участия молодежи в принятии политических решений, увеличение количества молодых людей в органах государственной власти; по 28% – поддержка сельской молодежи, молодежи из малых городов и моногородов и пропаганда здорового образа жизни, противодействие вредным привычкам в студенческой среде; по 22% – поддержка молодых предпринимателей и популяризация общенациональных ценностей среди молодых людей; 20% – поддержка молодых ученых.