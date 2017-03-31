Власти Подмосковья хотят узнать, что не так с молодежью

Подробности Опубликовано: 31.03.2017 07:18 Автор: ОД

Правительство Московской области задумалось о молодежной политике и решило привлечь к ней общественников.

Главное управление социальных коммуникаций Московской области приглашает представителей заинтересованных общественных организаций по вопросам работы с молодежью, национально-культурной политики и работы Общественной палаты Московской области на личный прием уполномоченными сотрудниками, который состоится 26 апреля в кабинете № 111 администрации города Дубны посредством системы видеоконференцсвязи.

Возможно, от этого будет какая-то польза. Но лучше бы представители ГУСК сами, без пафоса, сходили в школы (элитные и не очень), посидели бы на уроках, поговорили с молодежью, встретились с бы родителями. Узнали бы много нового из первых уст.