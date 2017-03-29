Мониторинг лекарств сегодня проведут в Дубне

Подробности
Опубликовано: 29.03.2017 07:11
Автор: Кирилл Свояков

Сегодня, 29 марта, в Дубне пройдет мониторинг цен на жизненно важные лекарственные препараты в аптеках города. Рейд проведут координатор федерального проекта «Народный контроль» партии "Единая Россия" в Московской области Шерзод Атаев и депутат Мособлдумы Александр Орлов.

Правительством РФ в 2017 году решено провести мониторинг оборота отдельных видов лекарственных препаратов и.эксперимент по маркировке их контрольными знаками. Основная задача мониторинга – не допустить повышения цен на лекарства после маркировки и оградить жителей страны от препаратов-подделок.

В пилотном режиме этот экспериментальный проект будет запущен в шести российских регионах и затронет 10 % рынка. С 2018 года механизм маркировки лекарственных препаратов должен стать обязательным, охватив к концу года 100 процентов выпускаемых препаратов.

Введение механизма маркировки проводится в рамках приоритетного проекта правительства «Лекарства. Качество и безопасность». Он позволит проверить легальность приобретаемых лекарств с помощью смартфона или сканера, установленного в аптеке. Эта мера позволит блокировать обращение подделок. В эксперименте будет участвовать 60 наименований лекарств, из которых 10 из них входят в госпрограмму для редких заболеваний и 30 лекарств  из списка жизненно необходимых и важнейших. Готовность принять участие в пилотном проекте выразили 23 крупнейших производителя лекарственных средств.

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Loading...
Срочные
  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next
Дмитрий Медведев отменил решение двукратно повысить тариф системы «Платон»

Дмитрий Медведев отменил решение двукрат…

Срочно! На улице гололед!

Срочно! На улице гололед!

Электричества не будет у некоторых в Дубне

Электричества не будет у некоторых в Дуб…

Завтра акция «Час Земли»

Завтра акция «Час Земли»

Бизнесменов Дубны примет глава администрации

Бизнесменов Дубны примет глава администр…

Опасные грузы проверят в Дубне

Опасные грузы проверят в Дубне

Читать детям, пассажирам, водителям и пешеходам

Читать детям, пассажирам, водителям и пе…

ФНС Дубны научит платить налоги и взносы

ФНС Дубны научит платить налоги и взносы

У вас не будет электричества

У вас не будет электричества

Объявления

Продаю квартиру
1 200 000 руб.
Loading...

Мы в соц сетях

VK
ОК
FB
G+
TW

﻿

Новостной раздел

Недостаток консолидированного бюджета РФ уменьшился практически на треть
За январь — февраль предыдущего 2016-ого недостаток составлял 83,9 млрд руб., ...

РФ вошла в тройку самых читающих стран мира
В Испании доля читающего населения составляет 57%. Китай, Российская Федерация и ...

Южно-Сахалинский аэропорт возобновил работу
По последним данным РИА «Сахалин-Курилы», предпосылкой задержки стал туман, ...

ExxonMobil требует от Российской Федерации 637 млн долларов переплаченных налогов
Иск будет рассмотрен 24-28 апреля в Стокгольмском арбитраже. Компания Exxon ...

Тюнеры из Pogea Racing выкатили 400-сильный Фиат 500
Профессионалы компании Pogea Racing выпустили на реализацию 404-сильный Фиат ...

Блоги

Подпишитесь на новые события нашего сайта:Подписаться