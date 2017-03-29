Мониторинг лекарств сегодня проведут в Дубне

Подробности Опубликовано: 29.03.2017 07:11 Автор: Кирилл Свояков

Сегодня, 29 марта, в Дубне пройдет мониторинг цен на жизненно важные лекарственные препараты в аптеках города. Рейд проведут координатор федерального проекта «Народный контроль» партии "Единая Россия" в Московской области Шерзод Атаев и депутат Мособлдумы Александр Орлов.

Правительством РФ в 2017 году решено провести мониторинг оборота отдельных видов лекарственных препаратов и.эксперимент по маркировке их контрольными знаками. Основная задача мониторинга – не допустить повышения цен на лекарства после маркировки и оградить жителей страны от препаратов-подделок.

В пилотном режиме этот экспериментальный проект будет запущен в шести российских регионах и затронет 10 % рынка. С 2018 года механизм маркировки лекарственных препаратов должен стать обязательным, охватив к концу года 100 процентов выпускаемых препаратов.

Введение механизма маркировки проводится в рамках приоритетного проекта правительства «Лекарства. Качество и безопасность». Он позволит проверить легальность приобретаемых лекарств с помощью смартфона или сканера, установленного в аптеке. Эта мера позволит блокировать обращение подделок. В эксперименте будет участвовать 60 наименований лекарств, из которых 10 из них входят в госпрограмму для редких заболеваний и 30 лекарств – из списка жизненно необходимых и важнейших. Готовность принять участие в пилотном проекте выразили 23 крупнейших производителя лекарственных средств.