ЕР аккумулирует всех кандидатов на одном сайте

Подробности Опубликовано: 12.03.2017 00:51 Автор: ОД

«Единая Россия» запускает обновленный сайт предварительного голосования pg.er.ru, заявил руководитель ЦИК партии Владимир Бурматов.

По его словам, запрос на то, чтобы информация о проведении предварительного голосования накануне региональных выборов была доступна на едином ресурсе, который уже узнаваем, очень высок. Сайт начнет работу 13 марта.

Бурматов добавил, что теперь сайт будет использоваться для аккумуляции информации по предварительному голосованию и в органы государственной власти, и в органы местного самоуправления, а также на должности руководителей регионов и городов.

«Люди обращаются за консультациями и многие, в том числе журналисты, отмечают, что есть потребность в едином информационном ресурсе, которым в прошлом году выступал сайт предварительного голосования. Есть запрос, как со стороны СМИ, так и от самих участников, на то, чтобы сайт снова начал свою работу», – сказал Бурматов.

С помощью сайта можно узнать, в каких регионах и в каких городах будет проводиться предварительное голосование, получить информацию о региональных комитетах, занимающихся организацией и проведением предварительного голосования. На сайте будут опубликованы не только тематические новости, но и полная информация для тех, кто сам хотел бы принять участие в предварительном голосовании.

Также «Единая Россия» определила даты дебатов, которые проведут участники предварительного голосования, также утверждены и темы дискуссий, заявил замсекретаря Генсовета «Единой России», депутат Госдумы Евгений Ревенко.

По его словам, дебаты будут проходить по субботам и воскресеньям, начиная с 8 апреля и до 21 мая включительно. «Всего определено 8 тем для дебатов, но это не значит, что все 8 будут отработаны. Здесь регионы сами могут определять», – сказал Ревенко, уточнив, что каждый кандидат должен принять участие не менее, чем в двух дебатах.

Он добавил, что сегодня уже определены темы для дебатов, которые сформированы с учетом общения депутатов Госдумы с избирателями во время региональных недель. Это противодействие коррупции и эффективность госрасходов; экономика и промышленность; доступность и качество образования; здравоохранение и демография; инфраструктура и ЖКХ; АПК и развитие села; экология и защита окружающей среды; поддержка социально незащищенных слоев населения.

Ревенко также отметил, что в одних дебатах одновременно могут принимать участие от двух до шести зарегистрированных участников.

В свою очередь, заместитель секретаря Генерального совета партии Виктор Селиверстов сообщил, что для Единого дня предварительного голосования будет изготовлено около 3,7 млн бюллетеней. Они имеют несколько степеней защиты и будут отпечатаны не позднее 21 мая.

Селиверстов отметил, что информация о перечне мест для голосования с указанием адресов будет опубликована в интернете до 5 апреля, а до 12 апреля будут сформированы составы счетных комиссий. Численность членов комиссии составит не более пяти человек. «Помещения для голосования, по-прежнему, будут располагаться в привычных для избирателей местах голосования - там, где обычно располагаются избирательные комиссии. Все помещения для проведения предварительного голосования будут арендоваться Партией в соответствии с требованиями законодательства на возмездной основе», – сообщил Селиверстов.