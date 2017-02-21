Если нечего делать в Дубне

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Опубликовано: 21.02.2017 06:15
Автор: Кирилл Свояков

Если у вас масса свободного времени, вы можете потратить его в Дубне несколькими способами.

 

Способ первый. Сходите 1 марта в 18:00 в актовый зал администрации Дубны по адресу: г. Дубна, ул. Академика Балдина, д. 2. Там на это время назначен форум «Управлом». На повестке дня вопросы благоустройства и содержания дворовых территорий многоквартирных домов, ремонта подъездов в многоквартирных домах, общественного контроля в сфере ЖКХ, а также выполнение программы «Доступная среда». Народу будет, скорее всего, немного. Под бормотание выступающих можно будет уютно подремать с часок. 

Способ второй. Подайте документы в члены Общественной палаты Дубны. Их будут принимать с 1 по 31 марта в трех местах Дубны: в МФЦ левобережья на улице Свободы, 20 (пн – сб, 08:00 – 20:00)  , в Торгово-промышленной палате Дубны на проспекте Боголюбова, 35 (пн – пт, 10:00 – 13:00, 14:00 – 17:00) и в офисе №8 по адресу: аллея Высоцкого, 1А (вт, ср, чт, 10:00 – 12:00). 

Сначала развлечетесь, собирая 9 документов из перечня:

  1. обращение на имя Главы города с просьбой включить кандидата в члены Общественной палаты в список кандидатов в произвольной форме (образец);

  2. устав и свидетельство о государственной регистрации общественного объединения, некоммерческой организации, решение трудовых коллективов и положение о них (с копиями);

  3. решение руководящего органа общественного объединения, некоммерческой организации, трудового коллектива организации о выдвижении кандидата в состав Общественной палаты (образец);

  4. документ, подтверждающий согласие кандидата на выдвижение его в члены Общественной палаты (образец);

  5. копия паспорта гражданина РФ, выдвинутого в качестве кандидата в члены Общественной палаты;

  6. краткая автобиография и характеристика кандидата в члены Общественной палаты;

  7. списочный состав членов общественного объединения, некоммерческой организации, выдвигающего кандидата в члены Общественной палаты;

  8. предложения кандидата по целям и задачам, организации работы Общественной палаты;

  9. информацию о деятельности общественного объединения, некоммерческой организации за последние 2 года.

Потом испытаете острые ощущения от оценки вас как кандидата и от решения тех, кто утверждает членов Общественной палаты. Как бы ни была хороша ваша кандидатура, не сомневайтесь, в члены назначат кого надо. Чтобы они делали что надо. Сомневаетесь – проверьте. 

О других способах развлечений в Дубне на почве общественной деятельности мы еще расскажем.

 

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