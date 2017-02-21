Если нечего делать в Дубне

Подробности Опубликовано: 21.02.2017 06:15 Автор: Кирилл Свояков

Если у вас масса свободного времени, вы можете потратить его в Дубне несколькими способами.

Способ первый. Сходите 1 марта в 18:00 в актовый зал администрации Дубны по адресу: г. Дубна, ул. Академика Балдина, д. 2. Там на это время назначен форум «Управлом». На повестке дня вопросы благоустройства и содержания дворовых территорий многоквартирных домов, ремонта подъездов в многоквартирных домах, общественного контроля в сфере ЖКХ, а также выполнение программы «Доступная среда». Народу будет, скорее всего, немного. Под бормотание выступающих можно будет уютно подремать с часок.

Способ второй. Подайте документы в члены Общественной палаты Дубны. Их будут принимать с 1 по 31 марта в трех местах Дубны: в МФЦ левобережья на улице Свободы, 20 (пн – сб, 08:00 – 20:00) , в Торгово-промышленной палате Дубны на проспекте Боголюбова, 35 (пн – пт, 10:00 – 13:00, 14:00 – 17:00) и в офисе №8 по адресу: аллея Высоцкого, 1А (вт, ср, чт, 10:00 – 12:00).

Сначала развлечетесь, собирая 9 документов из перечня:

обращение на имя Главы города с просьбой включить кандидата в члены Общественной палаты в список кандидатов в произвольной форме (образец); устав и свидетельство о государственной регистрации общественного объединения, некоммерческой организации, решение трудовых коллективов и положение о них (с копиями); решение руководящего органа общественного объединения, некоммерческой организации, трудового коллектива организации о выдвижении кандидата в состав Общественной палаты (образец); документ, подтверждающий согласие кандидата на выдвижение его в члены Общественной палаты (образец); копия паспорта гражданина РФ, выдвинутого в качестве кандидата в члены Общественной палаты; краткая автобиография и характеристика кандидата в члены Общественной палаты; списочный состав членов общественного объединения, некоммерческой организации, выдвигающего кандидата в члены Общественной палаты; предложения кандидата по целям и задачам, организации работы Общественной палаты; информацию о деятельности общественного объединения, некоммерческой организации за последние 2 года.

Потом испытаете острые ощущения от оценки вас как кандидата и от решения тех, кто утверждает членов Общественной палаты. Как бы ни была хороша ваша кандидатура, не сомневайтесь, в члены назначат кого надо. Чтобы они делали что надо. Сомневаетесь – проверьте.

О других способах развлечений в Дубне на почве общественной деятельности мы еще расскажем.