Жители Подмосковья удручены деятельностью местных властей

Подробности Опубликовано: 09.02.2017 06:48 Автор: Наталия Теряева

Результаты недавнего опроса населения Подмосковья об удовлетворенности деятельностью местных властей в 2016 году показывают, что самое плохое мнение у людей о пользе местных депутатов.

В целом по Московской области в среднем 24% опрошенных (меньше четверти) удовлетворены деятельностью местных депутатов. От работы местных администраций люди тоже не в восторге – всего 36% опрошенных испытывают удовлетворение. И целых 40% участников опроса в среднем по Подмосковью удовлетворены деятельностью главы своего города.

В Дубне местными депутатами довольны 28% опрошенных, администрацией – 30%, а главой города – 29%. Со скидкой на статистическую погрешность выходит, что две трети населения Дубны не видят никакой пользы ни от депутатов, ни от администрации города – то есть от местных властей в целом.

Самый низкий уровень удовольствия дубненцы испытывают от состояния городских дорог. Им довольны 17% опрошенных. Хуже только в Протвино. Там дорогами удовлетворены 12% населения. Ровно такому же проценту протвинцев приносит удовлетворение работа местных властей. Так что у местных властей Дубны еще есть куда падать.

В 2015 году мнение опрошенных дубненцев о работе местных депутатов было примерно таким же. Их деятельность положительно оценивали 27%. Главой Дубны тогда были удовлетворены 48%, а деятельностью администрации – 42%. Дорогами были довольны 31% опрошенных горожан.

Местным властям и в Дубне, и в Протвино, конечно, можно ссылаться на финансовый кризис и на неправильные указания сверху, объясняя свою недееспособность. А можно не ссылаться, а просто посмотреть правде в глаза и сделать выводы. И, например, вспомнить, кто в Дубне целенаправленно с декабря 2015 года разваливал управление территорией массива деревянных домов на улице Дачной. У этих сотрудников администрации есть имена и фамилии. Те же самые сотрудники заботились о качестве городских дорог.

Впрочем, местные власти могут выводы и не делать. А просто падать во мнении жителей Дубны до нуля. Каждый выбирает дорогу по себе.