Десятка из Подмосковья вошла в руководство «Единой России»

Подробности Опубликовано: 23.01.2017 10:20 Автор: Кирилл Свояков

На съезде «Единой России» обновили руководящие органы партии за счет регионалов.

XVI съезд партии «Единая Россия»проходил 21–22 января в Москве, на ВДНХ. В его работе приняли участие 728 делегатов и более двух тысяч гостей: представители правительства, экспертного сообщества, СМИ, политологи и многие другие.

Все уже знают, что председателем ЕР на новый пятилетний срок единогласно избран председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев.

Председателем Высшего совета «Единой России» стал Борис Грызлов, секретарем Генерального совета ЕР – Сергей Неверов ( «за» – 131 из 147 зарегистрированных членов Генсовета).

В Высший совет ЕР вошли трое подмосковных партийцев: губернатор Московской области Андрей Воробьев, депутаты Госдумы Мартин Шаккум и Вячеслав Фетисов. Андрей Воробьев вошел в Бюро Высшего совета.

В Генеральном совете ЕР Подмосковье будут представлять 7 человек – секретарь Московского областного регионального отделения, депутат Госдумы Лидия Антонова, первый заместитель секретаря областного отделения, глава города Реутов Сергей Юров, депутаты Госдумы Отари Аршба, Денис Кравченко, Ирина Роднина и Максим Сураев, а также член Совета Федерации РФ Юрий Липатов.

Секретарь регионального отделения Партии назвала итоги прошедшего Съезда достойными для Московской области.

«В руководящих органах Партии представительство Московской области, наверное, одно из самых многочисленных – сказала Лидия Антонова. – Съезд закончился, но наша работа продолжается: уже завтра у нас мероприятия в Коломне, а через несколько дней начнётся региональная неделя депутатов Госдумы».

Глава Реутова Сергей Юров назвал свое избрание в состав Генсовета ЕР большой честью для себя.

«Постараюсь оправдать это доверие, представляя интересы Московской области при реализации партийных проектов, в том числе при определении уровня их финансирования», – сказал Юров.