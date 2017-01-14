Учителям и медикам Подмосковья пообещали повышение зарплаты

Подробности
Опубликовано: 14.01.2017 08:29
Автор: Кирилл Свояков

Власти Московской области намерены повысить заработную плату работникам бюджетной сферы в 2017 году, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев в интервью телеканалу«Россия 24».

«И в прошлом году, и в этом году предусмотрено увеличение заработных плат. Прежде всего, это учителя, врачи, младший медицинский персонал, которые очень нуждаются в поддержке. Такие возможности мы имеем. Повышение заработных плат обязательно будет», – буквально сказал Воробьев. И добавил, что зарплата чиновникам будет повышаться, исходя из эффективности их работы.

На 1 сентября 2016 года после повышения зарплаты учителям и воспитателям детсадов средняя зарплатаучителей Московской области достигла интервала 35 – 48 тысяч рублей. Средняя зарплата воспитателей детсадов региона лежит в пределах от 39 до 43 тысяч рублей. Эти данные сообщила осенью 2016 года министр образования Московской области Марина Захарова. 

Срочные
  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next
Конкурс для оздоравливающейся молодежи

Конкурс для оздоравливающейся молодежи

Семинар в налоговой для всех. Бесплатный

Семинар в налоговой для всех. Бесплатный

Участковые Дубны хотят отчитаться перед народом

Участковые Дубны хотят отчитаться перед …

Директорам школ пора заявлять в ОИЯИ о лучших учителях

Директорам школ пора заявлять в ОИЯИ о л…

Предпринимателям пора отчитаться об отходах

Предпринимателям пора отчитаться об отхо…

Глава Дубны снова принимает предпринимателей

Глава Дубны снова принимает предпринимат…

В Дубне учили водителей и пешеходов видеть друг друга на дороге

В Дубне учили водителей и пешеходов виде…

Как весело провести Рождество с детьми

Как весело провести Рождество с детьми

Рождество Твое, Христе Боже наш…

Рождество Твое, Христе Боже наш…

Объявления

Продаю квартиру
1 200 000 руб.
Loading...

Мы в соц сетях

VK
ОК
FB
G+
TW

﻿

Новостной раздел

Автомобили Шкода подорожали в Российской Федерации
В Российской Федерации зимой зафиксирован рост цен на автомобили чешского бренда ...

McDonald’s продаст часть своего бизнеса в Японии
Об этом проинформировала газета «Уолл-стрит джорнэл» ссылаясь на источники, ...

Бывшие работники ВЭБа пожаловались Медведеву на увольнения
Руководство в ВЭБ сменилось зимой 2014 года, когда у многих людей вырос интерес ...

М.Топилин: Пенсионный возраст жителей не будут увеличивать в нынешнем 2017-ом году
Министерство труда и социальной защиты РФ участвует в обсуждении финансовой ...

Всемирный банк улучшил прогноз по росту ВВП РФ на 2017 г.
Именно так считают эксперты Всемирного банка, прогнозируя рост ВВП республики на ...

Блоги

Подпишитесь на новые события нашего сайта:Подписаться