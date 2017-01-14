Учителям и медикам Подмосковья пообещали повышение зарплаты

Подробности Опубликовано: 14.01.2017 08:29 Автор: Кирилл Свояков

Власти Московской области намерены повысить заработную плату работникам бюджетной сферы в 2017 году, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев в интервью телеканалу«Россия 24».

«И в прошлом году, и в этом году предусмотрено увеличение заработных плат. Прежде всего, это учителя, врачи, младший медицинский персонал, которые очень нуждаются в поддержке. Такие возможности мы имеем. Повышение заработных плат обязательно будет», – буквально сказал Воробьев. И добавил, что зарплата чиновникам будет повышаться, исходя из эффективности их работы.

На 1 сентября 2016 года после повышения зарплаты учителям и воспитателям детсадов средняя зарплатаучителей Московской области достигла интервала 35 – 48 тысяч рублей. Средняя зарплата воспитателей детсадов региона лежит в пределах от 39 до 43 тысяч рублей. Эти данные сообщила осенью 2016 года министр образования Московской области Марина Захарова.