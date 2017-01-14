Более 60 человек уволились из правительства Подмосковья

Подробности Опубликовано: 14.01.2017 08:25 Автор: Кирилл Свояков

Губернатор Подмосковья решил объединить два минстерства своего правительства – министерство экономики и министерство финансов – в одно министерство экономики и финансов.

Численность нового министерства составила 520 человек. После решения губернатора 12% сотрудников нового министерства уволились по собственному желанию. Об этом сообщила в пятницу на Гайдаровском форуме бывший министр экономики Подмосковья Ирина Смирнова. Она отметила, что среди уволившихся были работники от 25 до 59 лет.

Новое министерство экономики и финансов возглавил бывший министр финансов Подмосковья 37-летний экономист из Самары Антон Котяков.

Ирина Смирнова с должности бывшего министра экономики поднялась на позицию заместителя председателя правительства Московской области. Новое министерство экономики и финансов она теперь курирует с высоты своего положения.