В Дубне прошло открытое совещание совета МТК Московской области

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Опубликовано: 15.12.2018 00:32
Автор: ОЭЗ «Дубна»
13 декабря состоялось совещание совета МТК Московской области, членами которого являются 12 компаний-резидентов ОЭЗ «Дубна». На нем были подведены итоги деятельности за год и намечены планы на 2019 год.

На итоговом в этом году совещании совета Медико-технического кластера (МТК) Московской области, в котором приняли участие руководители компаний - производителей медицинских изделий, в том числе, резиденты ОЭЗ «Дубна», одними из основных пунктов повестки стали выработка предложений по дополнительным мерам господдержки экспортного потенциала предприятий медицинской промышленности региона и вопросы госзакупок медицинских изделий из реестра инновационной продукции Московской области, а также изделий произведенных на территории региона. Совещание прошло под председательством генерального директора резидента ОЭЗ «Дубна» компании ООО «Эйлитон» Александра Шибанова.

Советом единогласно принят отчет о деятельности МТК Московской области за прошедший год и утверждены планы на 2019 год. В план вошли мероприятия по организации и проведению совместных заседаний с участием руководства министерства здравоохранения, комитета по конкурентной политике, министерства инвестиций и инноваций Московской области и МОНИКИ им. Вишневского по совершенствованию государственных закупок инновационных медицинских изделий. В следующем году будут дополнительно проработаны предложения по формированию плана закупок, усредненных технических заданий к лотам Минздрава региона, с учетом продукции, включенной в реестр инновационной продукции, что может обеспечить экономию бюджетных средств Подмосковья по некоторым позициям от 20 до 40%.

В 2019 году компании – участники МТК Московской области намерены провести несколько мероприятий, направленных на повышение популяризации медицинских изделий отечественных производителей, в том числе, в рамках повышения квалификации областных врачей и медицинских работников в МОНИКИ им. Вишневского. На базе института планируется организовывать не только обучение специалистов-медиков, но и выставки инновационной продукции подмосковного региона.

На мероприятии особое внимание было уделено вопросам включения предприятий медицинской промышленности в программу поддержки малого и среднего бизнеса Московской области, а также более тесному сотрудничеству производителей с ТПП и ОЭЗ «Дубна». Участники итогового совета Медико-технического кластера отметили, что ввод в эксплуатацию двух инновационно-технологических центров на площадках особой экономической зоны будет способствовать росту целевых показателей медицинской и фармацевтической промышленности, а также привлечению новых резидентов на подмосковную территорию.

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