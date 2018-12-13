Ученые разработали уникальную экологичную технологию получения биотоплива

Подробности Опубликовано: 13.12.2018 00:57 Автор: Татьяна Небольсина

Ученые из Московского физико-технического института и Объединенного института высоких температур РАН предложили новую уникальную технологию получения биотоплива из отходов древесины. В настоящее время интерес к решению подобного рода задач во всем мире весьма активный, что обусловлено стремлением использовать возобновляемые источники энергии.

Соответствующие статьи были опубликованы в ведущих научных журналах Fuel Processing Technology и Energy.

Основа биоэнергетики — это биотопливо, сырьем для которого служит различные виды биомассы. Под термином биомасса понимается материал растительного или животного происхождения. К примеру, в виде сырья можно использовать отходы лесной промышленности – опилки. С помощью технологии прессования из них получают древесные топливные пеллеты или брикеты, которые используют в качестве топлива в котельных и электрогенераторах. Однако в необработанном виде использование биомассы во многом проблематично из-за ее достаточно низкой энергетической плотности и гидрофобности. Для преодоления подобного рода проблем свойства биомассы необходимо «модернизировать», например, с помощью технологии торрефикации (МПИ - московский завод пластмассовых изделий официальный сайт).

Торрефикация — это процесс термической обработки, который обычно осуществляется в неокислительной среде (при отсутствии или незначительном содержании кислорода) при температурах 200–300 °C. В основном древесная биомасса состоит из трех основных компонентов: целлюлозы, лигнина и гемицеллюлозы. При торрефикации разрушается главным образом гемицеллюлоза. Торрефицированная биомасса обладает улучшенными топливными характеристиками. В настоящее время существует или находится в разработке большое многообразие различных технологических методов торрефикации. Однако следует признать, что до сих пор этот процесс переработки биомассы не получил широкого коммерческого использования в мире. Во многом это обусловлено несовершенством существующих технологических процессов, в том числе и возникающими при этом экологическими проблемами. Обычно в процессе торрефикации используют инертный газ для защиты биомассы от избыточного окисления, которое может привести к значительной потере массы биотоплива. Фактически при избытке кислорода часть топлива просто сгорает. Так как в данном методе газообразные продукты оказываются разбавленными большим количеством инертного газа, это затрудняет их последующую утилизацию.

Для преодоления отмеченных выше проблем российскими учеными разработана совершенно новая технология переработки биомассы. Для ее реализации не требуется использование большого количества инертного газа, что заметно улучшает ее экономические и экологические показатели. Сущность данной технологии состоит в следующем. Древесные пеллеты или брикеты в реакторе засыпаются слоем минерального наполнителя. В качестве такого наполнителя может выступать бентонитовая глина, тальк или мел. Все эти компоненты химически устойчивы и относительно недороги. Далее реактор нагревается, а сам процесс торрефикации проводится без использования инертного газа.

Борис Кичатов, один из авторов исследования, доктор технических наук, ведущий научный сотрудник лаборатории физики активных сред и систем МФТИ и лаборатории диагностики пылевой плазмы ОИВТ РАН, рассказал: «Используя данную технологию, можно получать биотопливо весьма высокого качества, энергетические характеристики которого оказываются близкими к углю. Важным достоинством этой технологии является ее экологичность. Кроме того, здесь наряду с твердым топливом можно получать порядка 10% весьма ценных химических соединений: альдегиды, кетоны, спирты и карбоновые кислоты. Соединение биоэнергетики и химической промышленности — это весьма важная задача для нашей страны на ближайшие десятилетия. Необходимо также отметить, что по своей сути это достаточно простая технология, а для создания производства здесь не требуется больших капитальных затрат. Этот фактор весьма важен для предприятий малого и среднего бизнеса. Установки, использующие подобную технологию, можно размещать в местах непосредственной заготовки древесины. При вырубке лесов образуется большое количество отходов: пни, ветви деревьев. В настоящий момент чаще всего такие отходы сжигаются на месте, а порой и просто выбрасываются. В последнем случае они представляют собой источник для развития болезней и вредителей наших лесов. На основе разработанной нами технологии можно создавать относительно небольшие производства, которые позволят решать как энергетические, так и экологические проблемы».

Важным достоинством такого вида топлива является то, что его сжигание не приводит к дополнительным выбросам двуокиси углерода в атмосферу.

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