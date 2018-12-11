"Тензор" изготовит системы защиты для АЭС в Бангладеш

Подробности Опубликовано: 11.12.2018 00:58 Автор: Кирилл Свояков

Приборный завод "ТЕНЗОР" выбран госкорпорацией "Росатом" исполнителем заказа на изготовлению систем контроля и управления противопожарной защитой (СКУ ПЗ) и местных пультов управления общестанционного оборудования (МПУ ОС) для первого и второго энергоблоков атомной электростанции "Руппур" в Бангладеш.

Закупочная комиссия "Росатома" предоставила право на заключение договора по итогам конкурсных процедур. Поставка на сумму более 28,8 млн долларов будет состоять из программно-технических средств, приемно-контрольных приборов, групповых контроллеров, извещателей/оповещателей, модулей контроля и блоков оповещения.

Заказ будет выполняться специалистами "Тензора" на протяжении будущих полутора лет. АЭС "Руппур" строится совместно Народной республикой Бангладеш и Российской Федерацией с 2011 года, в том числе непосредственно фаза строительства длится с 2013 года. В данный момент возводятся энергоблоки №1 и №2.

Генеральный директор АО "Тензор" Виктор Голубев подчеркивает, что качество продукции завода находится на высоте, в особенности после успешно пройденного аудита АО "Русатом Автоматизированные системы управления" на соответствие продукции предприятия требованиям МАГАТЭ и международным стандартам в области использования атомной энергии: "Мы рады принимать участие в реализации такого масштабного и ответственного международного проекта, как строительство первой атомной электростанции в Бангладеш, - прокомментировал В. А. Голубев. - Все службы и производственные линии приборного завода готовы к выполнению этого задания. Итоговые показатели проведенного внешнего аудита (98 из 100 баллов) подтверждают не только отличную квалификацию наших специалистов, но и результативность действующей на заводе системы менеджмента качества".