Крупнейшие зарубежные нефтегазовые компании готовы сотрудничать с ГК «ИНТЕХ-Сервис»

Подробности Опубликовано: 10.12.2018 00:18 Автор: ОЭЗ «Дубна»

В ОЭЗ «Дубна» прошло заседание Совета главных конструкторов Группы компаний «ИНТЕХ-Сервис», которая объединяет разработчиков и производителей продукции для нефтегазовой отрасли. В нем приняли участие более 30 руководителей отечественных предприятий, в том числе, резидента ОЭЗ «Дубна» компании ООО «ИНТЕХ-Сервис», а также представители деловых кругов пяти иностранных государств.

Группа компаний «ИНТЕХ-Сервис» объединяет предприятия по разработке, производству, оказанию сервисных услуг и разработке комплексов программного обеспечения в нефтегазовой отрасли. Основной целью заседания Совета главных конструкторов ГК, которое прошло в ОЭЗ «Дубна» под председательством профессора, доктора экономических наук Валентина Цоя, стало обсуждение итогов деятельности за год и утверждение планов на перспективу. В работе совета приняли участие представители крупнейших нефтегазовых и сервисных компаний России, Кувейта и Саудовской Аравии, Индонезии, Казахстана и Азербайджана.

Вначале встречи в Конгресс-центре перед ее участниками выступил и.о. генерального директора АО «Корпорация развития Московской области», генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антон Афанасьев, который рассказал о наукограде, всех преимуществах подмосковной территории и главных событиях этого дня с участием полпреда президента России и губернатора Московской области – открытии моста через Волгу, а также запуске двумя резидентами особой экономической зоны новых линий: по производству аэрозольных лекарственных препаратов на заводе «ПСК Фарма» и силовых авиационных проводов на предприятии «ПРОМТЕХ-Дубна». Антон Афанасьев отметил, что к концу 2018 года ОЭЗ подходит с отличными результатами, оценкой которых стало первое место в рейтинге инвестиционной привлекательности среди технико-внедренческих зон России. Сегодня в ОЭЗ «Дубна»» продолжают открываться инновационные производства, сказал он, развивается инфраструктура, строятся новые предприятия, а 144 ее резидента генерируют все новые и новые инновационные разработки.

Именно о таких разработках, технологиях нового поколения шла речь и на заседании Совета главных конструкторов. Но вначале прозвучали отчеты руководителей предприятий, конструкторов за год. Первым выступил генеральный директор ООО «ИНТЕХ-Сервис» Вячеслав Мухин. Рассказать было о чем. В этом году резидент ОЭЗ начал строительство собственного комплекса. Сегодня на левобережной площадке уже завершаются работы по установке сэндвич-панелей по периметру корпуса и кирпичной кладке первого этажа административной части здания. Вячеслав Мухин также рассказал о новых перспективных проектах и успешном участии компании в IX Петербургском международном газовом форуме и IV Конференция «Технологии в области разведки и добычи нефти» в рамках НК «Роснефть». Павильон ООО «ИНТЕХ-Сервис» был одним из немногих на выставке, где демонстрировались работающие образцы аппаратуры, которые применяются в нефтегазовых компаниях России и мира.

Что касается разработок, то их в 2018 году было достаточно. Например, скважинные аппаратурные комплексы для исследования заколонного пространства вертикальных, горизонтальных и наклонно-направленных скважин диаметром 89 мм и 54 мм – они проводят исследования вертикальных, горизонтальных и наклонно-направленных скважин. Уникальными характеристиками обладают и скважинные тракторы, диаметр которых составляет всего 58 мм и 54 мм, – оборудование используется для доставки промысловых геофизических приборов как в труднодоступные участки закрытого ствола наклонно-направленных и вертикальных скважин, так и для доставки скважинной аппаратуры в открытые и закрытые участки горизонтального ствола.

Участниками совещания была одобрена программа развития ГК «ИНТЕХ-Сервис» на 2019 год, которую представил председатель Совета главных конструкторов Валентин Цой. Особое место в ней занимает задача по освоению новых технологий для сохранения уровня добычи нефти на имеющихся эксплуатационных неэффективных скважинах, именно то направление, которым сегодня вплотную занимается резидент ОЭЗ «Дубна» компания ООО «ИНТЕХ-Сервис».

В работе совета приняли участие представители крупнейших нефтегазовых и сервисных компаний не только России, но и Государства Кувейт, Саудовской Аравии, Индонезии, Казахстана и Азербайджана. В ходе проведенных переговоров с ними были достигнуты соглашения по реализации совместных проектов до 2021 года.

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