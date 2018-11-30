9 резидентов ОЭЗ «Дубна» реализуют проекты с участием иностранного капитала

Подробности Опубликовано: 30.11.2018 00:08 Автор: ОЭЗ «Дубна»

Радио- и микроэлектроника, биомедицина, станкостроение – и это далеко не все отрасли, в которые иностранные инвесторы резидентов ОЭЗ «Дубна» готовы вкладывать собственные средства. Сегодня в подмосковной ОЭЗ насчитывается уже девять компаний, проекты которых реализуются с участием зарубежного капитала. Московская область активно развивает бизнес отношения с зарубежными партнерами. Примером может служить расположенная в регионе особая экономическая зона технико-внедренческого типа «Дубна». Иностранные инвесторы вкладывают средства в новые технологии и локализацию производств в таких сферах деятельности, как радио- и микроэлектроника, биомедицина, станкостроение и других. Так, например, донором технологии на основании лицензионного соглашения с резидентом ООО «Фабрика радиотерапевтической техники» является американская компания «Varian Medical Systems». На данный момент в проект вложено около 240 млн. рублей, и в ОЭЗ практически завершено строительство предприятия по выпуску медицинских линейных ускорителей для лучевой терапии онкологических заболеваний. Партнер дубненского резидента передал ему технологию производства и будет осуществлять поставку комплектующих для нового оборудования.

- Инновационная продукция нашей компании станет гарантией получения доступной, своевременной и высокотехнологичной помощи онкологическим больным, - говорит заместитель генерального директора ООО «Фабрика радиотерапевтической техники» Дмитрий Соснов. - Успешной реализации проекта во многом способствуют условия, которые созданы на территории ОЭЗ «Дубна». Это не только возможность пользоваться льготами и государственными преференциями, но и отсутствие административных барьеров, необходимая для работы и строительства предприятия инфраструктура, в целом доброжелательный климат, созданный для инвесторов.

Резидент с японским капиталом компания ООО «АРКРЭЙ» выпускает две линейки продукции по передовым технологиям и разработкам головной корпорации ARKRAY – это системы мониторинга глюкозы в крови, которые включают в себя портативные глюкометры и одноразовые тест полоски к ним, а также системы анализа мочи – мочевые анализаторы и реагенты. Российских потребителей продукции резидента привлекают не только качество, компактность изделий, простота использования, но и более низкая стоимость в сравнении с зарубежными аналогами. Летом этого года компания отправила на отечественный рынок новую продукцию – универсальные переносные анализаторы. В церемонии отгрузки приняли участие президент корпорации ARKRAY Дои Cигэру и генеральный директор ООО «АРКРЭЙ» Саката Тэцуя. На состоявшейся затем встрече с руководством ОЭЗ они говорили о привлекательности российского рынка, расширении территории сбыта и особо отметили благоприятные условия ведения бизнеса на подмосковной территории – по обеспечению предприятия кадрами, четкой работе таможенного поста «Дубна» и возможностях пользования многочисленными льготами. При заявленных резидентом инвестициях в проект 40 млн. рублей на данный момент их общий объем приблизился к 440 млн. рублей.

Сегодня с участием иностранных инвесторов из Беларуси, Бельгии, Германии, Индии, Кипра, Южной Кореи и Японии свои проекты на территории особой экономической зоны «Дубна» реализуют уже девять резидентов.

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