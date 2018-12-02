ОЭЗ "Дубна" уже не первая в России

Подробности Опубликовано: 02.12.2018 00:03 Автор: ОД

...А вторая по степени инвестиционной привлекательности особая экономическая зона. Напомним, в прошлом году ОЭЗ "Дубна" возглавила рейтинг. В нынешнем ее обогнала ОЭЗ промышленно-производственного типа "Алабуга" из Татарстана.

Второй год подряд Ассоциация развития кластеров и технопарков России (АРКТ) составляет национальный рейтинг инвестиционной привлекательности особых экономических зон России. Первый рейтинг возглавила ОЭЗ "Дубна", а в нынешнем году она опустилась на строчку ниже, получив диплом одного из лидеров рейтинга на конференции "Промышленная Россия 4.0 – Повышение конкурентоспособности регионов", проходившей в Москве 23 ноября.

В 2017 году наукоградская ОЭЗ привлекла в свои ряды 20 резидентов, а все ее компании-резиденты заплатили налогов на 300 млн рублей. В 2018-м в зону пришли 19 новых организаций, до конца года эта цифра может ввеличиться. Сейчас в составе ОЭЗ 148 резидентов.

Заместитель генерального директора АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» по инвестициям и инновациям Петр Пермяков пообещал в году будущем вновь побороться за первое место в рейтинге: "В феврале территория ОЭЗ была увеличена на 30 га, что в перспективе позволит дополнительно расположить здесь около 15 крупных высокотехнологичных производств, объем инвестиций которых может более 8 миллиардов рублей. И, конечно, при поддержке федеральных и региональных властей мы продолжим развивать инфраструктуру, создавая привлекательные условия для инвесторов".

Рейтинг составляется не просто так, а чтобы продемонстрировать отечественным и зарубежным инвесторам, куда лучше вкладывать свои кровные. Второй, не менее важной, целью его составления является попытка распространить опыт управленцев успешных свободных зон на менее процветающие площадки для бизнеса.