Реестр инновационной продукции пополнился тринадцатью изделями

Подробности Опубликовано: 22.11.2018 00:35 Автор: ОД

Тринадцать новых изделий внесла в реестр инновационной продукции, рекомендованной к использованию в Московской области, комиссия по рассмотрению заявок данного реестра. На включение в список претендовали 15 видов продукции от шести компаний.

Две фирмы, получившие одобрение, являются резидентами ОЭЗ «Дубна». Они представили для реестра пробирки для забора крови и металлоискатель.

Микропробирки для взятия капиллярной крови «ЮНИВЕТ» в модификациях «ЮНИМЕД-Iм» и «ЮНИМЕД-IIм» от ООО «Эйлитон» могут служить в целях общеклинических исследований капиллярной крови в больницах, поликлиниках и даже ветеринарных клиниках.

Разработанный АО «Научно-производственным комплексом «Дедал» арочный металлообнаружитель с системой радиационного мониторинга «Спектр» также включен в реестр: его применяют для досмотра людей на проходных и контрольно-пропускных пунктах, как на гражданских объектах, так и в войсковых частях.

Кроме того, в реестре появятся однофазные многотарифные счетчики электрической энергии с функцией ограничения мощности от дубненского филиала АО «Научно-производственного предприятия «Интеграл».

Среди других представленных инноваций пресс-служба Министерства инвестиций и инноваций региона упоминает следующие.

Мобильная морозильная камера «ИСТОК 3791Т2», производимая ЗАО «ИСТОК» (г. Красногорск). Служит «для поддержания автономного стационарного или мобильного холода в любом месте эксплуатации».

Новое «Рабочее место офтальмолога» и несколько разновидностей щелевых ламп для осмотра пациентов от АО «Загорский оптико-механический завод» (г. Сергиев Посад).

Сразу четыре вида продукции для проведения маммографии, в том числе в полевых условиях, и фиксирования получаемых снимков в цифровом виде представило АО «Медицинские технологии Лтд» (резидент промышленного технопарка «Лидер», г. о. Люберцы).

Эти и другие заявки были одобрены на шестом в текущем году заседании комиссии по рассмотрению заявок на включение в реестр инновационной продукции, которое было проведено под руководством заместителя министра инвестиций и инноваций Московской области Антона Логинова 15 ноября.

Вместе с одобренными заявками, по словам заместителя председателя правительства Московской области Дениса Буцаева, реестр теперь включает 100 видов продукции от 54 коммерческих организаций.