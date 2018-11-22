Реестр инновационной продукции пополнился тринадцатью изделями

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Опубликовано: 22.11.2018 00:35
Автор: ОД
Фото: https://dedal.ru

Тринадцать новых изделий внесла в реестр инновационной продукции, рекомендованной к использованию в Московской области, комиссия по рассмотрению заявок данного реестра. На включение в список претендовали 15 видов продукции от шести компаний.

Две фирмы, получившие одобрение, являются резидентами ОЭЗ «Дубна». Они представили для реестра пробирки для забора крови и металлоискатель.

  • Микропробирки для взятия капиллярной крови «ЮНИВЕТ» в модификациях «ЮНИМЕД-Iм» и «ЮНИМЕД-IIм» от ООО «Эйлитон» могут служить в целях общеклинических исследований капиллярной крови в больницах, поликлиниках и даже ветеринарных клиниках.
  • Разработанный АО «Научно-производственным комплексом «Дедал» арочный металлообнаружитель с системой радиационного мониторинга «Спектр» также включен в реестр: его применяют для досмотра людей на проходных и контрольно-пропускных пунктах, как на гражданских объектах, так и в войсковых частях.
  • Кроме того, в реестре появятся однофазные многотарифные счетчики электрической энергии с функцией ограничения мощности от дубненского филиала АО «Научно-производственного предприятия «Интеграл».

Среди других представленных инноваций пресс-служба Министерства инвестиций и инноваций региона упоминает следующие.

  • Мобильная морозильная камера «ИСТОК 3791Т2», производимая ЗАО «ИСТОК» (г. Красногорск). Служит «для поддержания автономного стационарного или мобильного холода в любом месте эксплуатации».
  • Новое «Рабочее место офтальмолога» и несколько разновидностей щелевых ламп для осмотра пациентов от АО «Загорский оптико-механический завод» (г. Сергиев Посад).
  • Сразу четыре вида продукции для проведения маммографии, в том числе в полевых условиях, и фиксирования получаемых снимков в цифровом виде представило  АО «Медицинские технологии Лтд» (резидент промышленного технопарка «Лидер», г. о. Люберцы).

Эти и другие заявки были одобрены на шестом в текущем году заседании комиссии по рассмотрению заявок на включение в реестр инновационной продукции, которое было проведено под руководством заместителя министра инвестиций и инноваций Московской области Антона Логинова 15 ноября.

Вместе с одобренными заявками, по словам заместителя председателя правительства Московской области Дениса Буцаева, реестр теперь включает 100 видов продукции от 54 коммерческих организаций.

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