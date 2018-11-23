В ОЭЗ готовится к запуску еще одно производство

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Опубликовано: 23.11.2018 00:27
Автор: Кирилл Свояков

Главное управление государственного строительного надзора Московской области сообщило о выдаче заключения о соответствии для нового здания, построенного на левобережной площадке ОЭЗ "Дубна" фирмой ООО "ПСК Фарма", которую руководство особой зоны называет своим якорным резидентом.

Заключение о соответствии объекта требованиям технических регламентов и проектной документации, выданное Госстройнадзором МО, означает, что объект готовится к вводу в эксплуатацию. Рабочие места на заводе и в офисе, которые расположатся в нем, займут 180 человек.

Научно-производственный комплекс площадью 13 900 кв.м состоит из административно-бытовой части и двух производственно-складских корпусов, в одном из которых будут выпускаться лекарства на основе минеральных компонентов, в другом – на основе биологических.

На земельном участке, где построено здание, "ПСК Фарма" обустроило подъездные пути, парковку для работников, зоны погрузки и разгрузки - всё строительство проведено за счет собственных средств.

Комплекс возводился в течение полутора лет. Еще 20 апреля 2017 года место, где сейчас стоит здание, выглядело так.

 

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