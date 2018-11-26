ОЭЗ «Дубна» рассмотрит возможность членства в WFZO

Подробности Опубликовано: 26.11.2018 00:56 Автор: ОЭЗ «Дубна»

16 ноября начальник отдела по взаимодействию с резидентами АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» принял участие во встрече с представителями Всемирной организации свободных зон, организованной руководством АО «ОЭЗ».

У Акционерного общества «Особые экономические зоны» и Всемирной организации свободных зон (World Free Zones Organization – WFZO) с сентября 2018 есть договоренность о развитии сотрудничества в области продвижения особых экономических зон России на мировом уровне. Сотрудничество предполагает, в том числе, привлечение инвесторов и обмен аналитическими материалами. Первая расширенная встреча с представителями WFZO состоялась в офисе АО «ОЭЗ». Делегацию Всемирной организации свободных зон возглавил член совета директоров WFZO Драган Костич. На встречу для обмена информацией приехали представители особых экономических зон «Дубна», «Тольятти», «Санкт-Петербург», «Технополис Москва», «Исток», туристического кластера «Курорты Северного Кавказа».

Встреча в Москве была полезна для обеих сторон. Драган Костич рассказал о возможностях для ОЭЗ России, опыте развития свободных зон в Сербии, а российские площадки прозвучали в презентации заместителя генерального директора АО «ОЭЗ» Дмитрия Голосова. Региональный менеджер WFZO в странах Европы, СНГ, Турции и Иране Ника Манукова рассказала о целях и задачах организации, о деятельности, которая ведется на протяжении уже четырех лет, а также об особенностях, условиях и выгодах членства в этом объединении. Головной офис WFZO находится в Дубае. Эта некоммерческая организация - единственная, которая объединяет особые экономические зоны, индустриальные парки, а также свободные зоны со всего мира. Организация свободных зон нацелена на помощь инвесторам в выборе инвестиционных площадок по всему миру, а также на поддержку и развитие данного инструмента через обмен опытом и знаниями между ее участниками.

От управляющей компании АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» во встрече принял участие начальник отдела по взаимодействию с резидентами Сергей Писарев. Он подробно рассказал о конкурентных преимуществах наукограда Дубны и самой территории ОЭЗ не только для российских, но и для иностранных инвесторов, о проектах резидентов особой экономической зоны, в том числе, с иностранным капиталом, новых предприятиях, которые уже выпускают высокотехнологичную продукцию для российского и мирового рынка. Особое внимание начальник отдела по взаимодействию с резидентами уделил благоприятным условиям, льготам и преференциям, которые предоставляются предпринимателям для ведения бизнеса на подмосковной территории. Сергей Писарев отметил, что сотрудничество с WFZO интересно для ОЭЗ «Дубна», и в ее Управляющей компании рассмотрят это предложение.

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