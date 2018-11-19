Дорожная карта ремонта дома №18 на улице Понтекорво в Дубне

Подробности Опубликовано: 19.11.2018 01:12 Автор: Наталия Теряева

Жителей проблемных домов №18 и 20 на улице Понтекорво проинформировали о текущем моменте и дорожной карте ремонтных работ.

14 ноября в актовом зале лицея №6 с жителями встретились глава Дубны М.Н.Данилов, его заместители Е.А.Штейн, А.А.Степаненко, В.А.Потапенко, генеральный директор АО Гипроречтранс Владимир Викторович Рудометкин, руководитель подземных работ, профессор МГСУ (МИСИ), доктор технических наук Игорь Яковлевич Харченко.

Эта встреча стала третьей по счету с начала тревожных событий. Вторая встреча состоялась два месяца назад.

В.В.Рудометкин описал ход текущих работ в целом и полученные результаты исследования состояния дома №18 в надземной и подземной его части.

По словам гендиректора Гипроречтранса, за последние два месяца выполнен полный объем инженерно-экологических изысканий на участке, который занимают три дома на улице Понтекорво: №18, 20, 22.

Выполнены геофизические исследования двумя разными способами и комплексные экологические изыскания.

Выполнен большой объем работ по статическому зондированию грунтов. Установленными в домах №18 и №20 датчиками ведется круглосуточный мониторинг состояния этих домов. «В восемь утра и в восемь вечера в режиме онлайн передается информация о смещениях, которые происходят за отчетный период, – описал ход мониторинга В.В.Рудометкин. – В том же автоматическом режиме она передается по двум адресам в администрацию города Дубны».

Исследования показали, что грунты под домом №18 находятся в разуплотненном состоянии. Эти грунты необходимо консолидировать, и только после этого приступить к ремонту дома, сказал гендиректор Гипроречтранса. Он отметил, что грунты, по-видимому, были разуплотнены еще в 1984 году, когда построили дом №18. И сослался на документы ГСПИ, в которых отмечено, что первое совещание по поводу крена и осадок конструкции дома №18 на ул. Понтекорво состоялось в апреле 1991 года. «Ежели бы у вас была критическая ситуация, – подчеркнул В.В.Рудометкин, – дом давно был бы расселен. На самом деле ситуация досточно рядовая. Дом болен, но он подвергается определенным видам лечения. И ничего страшного в этом нет».

Исследования по изучению состояния почв под домом и конструкций дома №18 проводили: главный инженер проекта, кандидат технических наук, доцент МГСУ (МИСИ) Максим Александрович Бондарчук, со стороны геофизиков МГУ – зав. кафедрой сейсмометрии и геоакустики геологического факультета МГУ, доктор физико-математических наук Михаил Львович Владов, доцент кафедры геофизических методов исследования земной коры геологического факультета МГУ, доктор технических наук Игорь Николаевич Модин. Другая часть геофизический изысканий проводилась организацией под руководством кандидата технических наук Андрея Геннадьевича Скворцова.

Как пояснил В.В.Рудометкин, в Москве при прокладке тоннелей метро часто приходится сталкиваться с ситуацией, как под домом №18 на улице Понтекорво. Ее создают проходческие щиты большого диаметра. Специалистом по разрешению таких проблем является присутствовавший на встрече профессор МИСИ И.Я.Харченко.

Мониторинг движения конструкций домов проводит специализированная компания, поднаторевшая в таких ситуациях, создаваемых прокладкой метрополитена в Москве. Руководит работами доктор технических наук Меркин Валерий Евсеевич.

Отчеты о выполненных работах переданы заказчику. Заказчик должен передать их на экспертизу. Экспертиза может занять от тридцати до шестидесяти дней, но скорее тридцать, чем шестьдесят. После этого, при условии выделения губернатором Подмосковья средств на ремонтные работы, эти работы в доме №18 начнутся. Ремонт будет проводить организация, которая выиграет конкурс на проведение этих работ.

Глава Дубны М.Н. Данилов, открывая встречу сказал, что средства на ремонт будут запрошены в правительстве Московской области по результатам экспертизы.

Профессор МИСИ И.Я.Харченко назвал ситуацию с домом №18 сложной. «Сложность состоит в том, что деформации которые претерпевает конструкция, неравномерны по площади здани, – пояснил он. – Неравномерность деформаций (осадки) вызывает напряжения, то есть состояние конструкции, которое сопровождается образованием трещин. Имеют место крены. На основе исследований мы составили модель этого здания с учетом фактически установленных зон разуплотнения грунта по площади здания. Мы уже точно знаем, в каких зонах эти разуплотнения существуют и какая геометрия этих зон. Смоделировав ситуацию, мы установили способы восстановления здания. Задача номер один – стабилизировать основание: перевести грунт из несвязанного состояния в состояние связанного, прочного грунта. Чтобы в дальнейшем исключить все виды деформаций. Второй этап – обеспечить выравнивание здания. По нашему твердому убеждению, крен является следствием не только деформации грунта, но и строительного брака. Задача – не ухудшить ситуацию ни на каком этапе производства работ. Будет восстановлена эксплуатационная пригодность здания . После выравнивания здания приступим к восстановлению несущей способности конструкций. Трещины будем расшивать и закреплять их с помощью спиральных анкеров».

Профессор Харченко пообещал, что на всех этапах ремонтных работ будет обеспечивать их научно-техническое сопровождение. В Дубне будет развернут лабораторный комплекс, который будет контролировать качество применяемых материалов, способы и правильность выполнения работ при непрекращающемся мониторинге состояния дома.

Для закрепления грунтов применят манжетную технологию. Грунт скрепят цементным раствором, нагнетая его через инъектор или скважину в поры грунта (стирка спецодежды). Пористый грунт превратится в сплошной монолит или отдельные столбы из цементированных грунтов.

Срок производства работ – до пяти месяцев.

На период закрепления грунтов и стабилизации конструкции дома в отселении жителей необходимости нет, сказал И.Я.Харченко. Однако для устранения трещин в конструкции дома жителей отселить придется на полтора месяца.

Большинство присутствовавших на встерче жителей были из дома №18. Дом №20 на ул. Понтекорво представляли всего два человека.

Дальнейшие встречи для информирования жителей дома №18 глава Дубны предложил проводить с советом дома для удобства организации встреч.