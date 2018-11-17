"Тензору" посвятили передачу на Общественном телевидении

Подробности Опубликовано: 17.11.2018 00:53 Автор: Кирилл Свояков

Телеканал ОТР ("Общественное телевидение России") 13 ноября рассказал о вкладе в российскую экономику и перспективах дубненского градообразующего приборного завода "Тензор".

Программа была подготовлена телеканалом ОТР в сотрудничестве с Торгово-промышленной палатой Российской Федерации и Торгово-промышленной палатой города Дубны.

"Тензор" в текущем году отметил свое 50-летие и 45 лет с начала производственной деятельности. Основной сферой деятельности приборного завода в настоящее время является производство систем безопасности по физической и противопожарной защите. В частности, продукция "Тензора" стоит на всех атомных электростанциях России и некоторых зарубежных АЭС, таких как "Бушер-1" в Иране и Белорусская атомная станция.

После видеосюжета, отснятого непосредственно в Дубне, на производстве, о предприятии рассказали в прямом эфире вице-президент ТПП России Дмитрий Курочкин и первый заместитель генерального директора АО "Тензор" Сергей Самойлов.

Сергей Самойлов отметил, что продукция разработана в России, в Дубне, хоть в выпуске приборов и используются импортные составляющие. "Тензор" на рынке конкурирует по части поставок некоторых видов оборудования с такими фирмами, как Schneider Electric, Siemens. Продукция идет на экспорт в Китай, Индию, Турцию, ОАЭ, страны Евросоюза.

В штате завода много сотрудников предпенсионного и пенсионного возраста (средний возраст - 49 лет), имеющих высокую квалификацию. Руководство пытается "омолодить" персонал при помощи выдачи ссуд на приобретение жилья, материальных поощрений, стимулирования профессионального роста и др.

Сергей Владимирович отметил, что при осущетвлении госконтрактов возникает сложность в том, что получение денег за поставку бывает отсрочено сразу на несколько месяцев, что затрудняет работу предприятия (и "Тензор" как производитель в этом не уникален): "Могу привести в качестве примера, что "Росатом" заключает с нами договоры, где отсрочка платежа сразу планируется на полгода, - посетовал он. - И только сейчас приборный завод "Тензор" получает деньги за продукцию, поставленную на Белорусскую АЭС, Нововоронежскую АЭС в апреле-мае этого года… Очень хотелось бы, чтобы количество звеньев в финансовой цепочке уменьшилось".