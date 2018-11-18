В ОЭЗ «Дубна» начали сборку современного телеоборудования

Подробности Опубликовано: 18.11.2018 00:05 Автор: ОЭЗ «Дубна»

Производственное объединение «Перспектива» получило статус резидента ОЭЗ «Дубна» полгода назад. На сегодняшний день компания уже представила первый образец своей продукции - новую телевизионную камеру KT-73 на международной выставке NATEXPO 2018.

Новое оборудование последнего поколения отвечает всем современным требованиям телевизионного производства. Его сборку на территории подмосковной ОЭЗ начали в конце октября.

Каждая компания стремится к расширению рыночных позиций за счет своей уникальности и гарантированного сбыта продукции. Для достижения этих целей «НПО «Перспектива» учредило дочернее «Производственное объединение «Перспектива». Компания успешно защитила свой бизнес-план на Экспертном совете в правительстве Московской области и сегодня в статусе резидента особой экономической зоны «Дубна» на арендованных в ОЭЗ площадях ведет разработку теле-, радио-, коммуникационной аппаратуры и ее комплектующих, в том числе, телевизионных камерных систем с расширенным динамическим диапазоном.

«ПО «Перспектива» начало производство телевизионного оборудования с целью повышения степени его локализации для телевизионной отрасли в рамках общегосударственной программы по импортозамещению. При разработке продукта учитываются все пожелания основных потребителей – ВГТРК, Первого канала, НТВ, которые предъявляют высокие требования к качеству изображения, адаптированному под отечественный рынок программному софту, габаритам и весу камеры, прочности ее корпуса и возможности работать в суровых погодных условиях России.

- Первый образец продукции, телевизионную камеру KT-73, компания представила на международной выставке профессионального оборудования и технологий для теле-, радио-, интернет вещания и кинопроизводства NATEXPO 2018 в Москве, - рассказывает генеральный директор ООО «Производственное объединение «Перспектива» Наталия Вычегжанина. – Проект по разработке и производству камеры последнего поколения мы осуществляем совместно с японским производителем профессионального вещательного телевизионного оборудования компанией Ikegami Tsushinki Co.,Ltd. Телекамера KT-73 отличается расширенным динамическим диапазоном и отвечает всем современным требованиям производства телевизионного оборудования. Одним из ее преимуществ является конкурентоспособная цена. Статус резидента ОЭЗ «Дубна» предоставляет льготы и преференции инвесторам и дает возможность компании снизить стоимость продукции.

Следующим шагом резидента ОЭЗ «Дубна» компании «ПО «Перспектива» станет подготовка к разработке новых собственных проектов по созданию востребованного профессионального оборудования для телевизионного рынка.

Источник