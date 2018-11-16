Японские предприниматели познакомились с ОИЯИ и ОЭЗ "Дубна"

Подробности Опубликовано: 16.11.2018 00:56 Автор: ОД

Делегация бизнесменов из Японии, стажирующихся по обмену предпринимателей по Президентской программе подготовки управленческих кадров по теме "IT-технологии", изучила 12 ноября дубненские IT-возможности для интеллектуального бизнеса и фундаментальной науки.

Визит гостей совпал в проведением года Японии в России и был подготовлен торгово-промышленной палатой города Дубны. Ее президент Владимир Бобров сопровождал делегацию от въезда в город

В первую очередь приезжие бизнесмены побывали в Лаборатории информационных технологий Объединенного института ядерных исследований, где начальник отдела международных связей ОИЯИ Дмитрий Каманин представил презентацию о деятельности ОИЯИ и международных научных связях. Затем экскурсию по ЛИТ провела заместитель директора лаборатории Татьяна Стриж. Она рассказала об истории вычислительной техники и продемонстрировала начавший недавно работу суперкомпьютер "Говорун".

Посетили японские предприниматели и обе площадки Особой экономической зоны "Дубна". Они осмотрели производства компаний-резидентов, сопровождаемые заместителем генерального директора АО "ОЭЗ ТВТ "Дубна" по инвестициям и инновациям Петром Пермяковым.

Гости получили информацию о условиях размещения и аренды на территории ОЭЗ, о предоставляемых льготах и преференциях.

В завершение визита, побывав на двух предприятиях-резидентах, японские бизнесмены ознакомились с их деятельностью ближе. Гостей приняли в ООО "Нордавинд-Дубна" и ООО "Межотраслевое бюро автоматизации" (члены ГК "Нордавинд" и ТПП г. Дубны).

"Гостям были представлены три проекта компаний, - отмечается в пресс-релизе торгово-промышленной палаты. - Один из них - "Prover" разработан на основе блокчейна и подтверждает подлинность любого видео, снятого камерой смартфона. Сегодня эта технология применима в любой отрасли, где необходима уверенность в подлинности события, снятого на видео. Второй проект медицинский, направлен на снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. ECG Dongle представляет собой устройство в виде флешки, которая позволяет просто и точно получить данные о работе сердца с помощью мобильного приложения и облачного сервиса "КардиоОблако", отправить их кардиологу и быстро узнать его мнение о состоянии сердечно-сосудистой системы. Работа устройства была продемонстрирована на одном из стажеров. Еще один проект - блокчейн игру "X-Game" представил Иван Свирин, генеральный директор ООО "Межотраслевое бюро автоматизации".

Т.А. Стриж демонстрирует старинный жесткий диск

По информации ТПП г. Дубны