Cистемы бесперебойного питания из Дубны прошли испытания

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Опубликовано: 01.09.2018 00:42
Автор: ОД
Собственную разработку в сфере российской электроэнергетики представила резидент ОЭЗ "Дубна" компания "Технокомплект" на форуме "Армия-2018", который прошел 21 - 26 августа в Подмосковье. Новинка получила высокую оценку экспертов.

Оборудование - инновационные системы бесперебойного питания переменного тока "Дубна" (СБП "Дубна") - было представлено на форуме в рамках специальной экспозиции "Инновационный клуб".

Разработки "Технокомплекта" ранее, в мае и июле, уже получили одобрение экспертов Министерства обороны РФ, Главного управления специальных программ Президента РФ, а также эксплуатирующих подразделений и профильных проектных институтов.

На самом предприятии сейчас подошли к концу испытания данной разработки.

"Летом этого года мы завершили приемочные испытания систем бесперебойного питания переменного тока "Дубна", - рассказал технический директор ЗАО "МПОТК "Технокомплект" Константин Плотников. - Единичная мощность систем нового поколения достигает 600кВА, при параллельном соединении достигает 2,4 МВт, а среди основных преимуществ – использование при производстве до 95% отечественных комплектующих и материалов, что особенно важно в условиях санкционной войны и жесткой конкуренции с импортным оборудованием. Кроме того, наши системы позволяют обеспечить бесперебойное питание цепей переменного тока ответственных потребителей первой категории стабилизированным напряжением независимо от помех в питающей сети, и даже в случае полного отсутствия входного электропитания, в течение заданного времени поддержки от аккумуляторных батарей или дизель-генераторных установок".

Оборудование уже нашло своего потребителя на рынке России благодаря качеству, долговечности (гарантийный срок - не менее 15 лет) и готовности адаптироваться к требованиям заказчика.

Сфера использования инновации очень широка:

  • это и военные объекты, в том числе двойного назначения,
  • и атомные электростанции и установки,
  • дата-центры,
  • автоматизированные системы безопасности и управления технологическими процессами,
  • инженерные и транспортные инфраструктуры,
  • крупные медицинские комплексы и системообразующие кластеры.

По материалам ОЭЗ "Дубна"

 

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