Производство линейных ускорителей в ОЭЗ "Дубна" начнется в срок

Подробности Опубликовано: 26.08.2018 00:31 Автор: ОЭЗ "Дубна"

Представители Varian Medical Systems (США) и резидента ОЭЗ "Дубна" компании "Фабрика РТТ" обсудили перспективы реализации совместного проекта - создания на подмосковной территории предприятия по производству линейных ускорителей для лечения онкологических заболеваний. Объем инвестиций в проект оценивается в 600 млн. рублей.

Чуть более месяца осталось до завершения строительства на правобережной площадке особой экономической зоны "Дубна" первого, уникального для России завода по производству линейных ускорителей для лечения онкологических заболеваний. Уже в I квартале 2019 года на новом предприятии планируют начать выпуск высокотехнологичной продукции и ее поставку в российские клиники. Детали реализации проекта его инициаторы - представители мирового лидера по производству медицинского оборудования и программного обеспечения для лучевой терапии американской компании Varian Medical Systems и резидента ОЭЗ "Дубна" компании "Фабрика радиотерапевтической техники" обсудили в Конгресс-центре ОЭЗ.

"Уже в I квартале 2019 года на новом предприятии планируют начать выпуск высокотехнологичной продукции и ее поставку в российские клиники, - рассказал заместитель председателя правительства Московской области – министр инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев. - Объем инвестиций в проект оценивается в 600 млн рублей. Соглашение о намерениях было подписано на полях Петербургского международного экономического форума в 2016 году губернатором Московской области Андреем Воробьевым и исполнительным вице-президентом Varian Medical Systems, Inc. Коллин Кеннеди. По этому документу в рамках лицензии американская сторона передала готовую технологию и оказывает всестороннюю поддержку в ее освоении, а ОЭЗ "Дубна" и Московская область предоставили земельный участок, инфраструктуру и налоговые льготы на период инвестиционного этапа. Все пункты данного соглашения строго соблюдаются обеими сторонами".

"Социальная значимость данного проекта очевидна, - говорит заместитель генерального директора ООО "Фабрика радиотерапевтической техники" Дмитрий Соснов. - Для эффективного оказания медицинской помощи по профилю "онкология" Российская Федерация нуждается, как минимум, в 500 линейных ускорителях. Приближение выполнено на основании действующих в РФ стандартов – один аппарат на 300 тысяч населения зоны обслуживания. При этом в настоящее время в эксплуатации находятся порядка 150 аппаратов, многие из которых используются уже более 10 лет. Таким образом, критический дефицит аппаратного парка составляет 300-350 единиц. А с учетом необходимости реновации морально и технически устаревающего оборудования потребность составляет уже свыше 400 новых аппаратов".

Медицинский линейный ускоритель представляет собой аппарат для прецизионного лечения онкологических заболеваний методом лучевой терапии. Эффекты лучевой терапии обусловлены повышенной чувствительностью раковых опухолей к ионизирующему излучению. Под действием излучения линейного ускорителя раковые клетки погибают. При этом нормальные клетки организма, которые окружают опухоль, в дальнейшем возобновляют свою функцию. Для создания высокотехнологичного производства на полях Петербургского международного экономического форума в 2016 году губернатор Московской области Андрей Воробьев и исполнительный вице-президент Varian Medical Systems, Inc. Коллин Кеннеди подписали соглашение о намерениях. По этому документу в рамках лицензии американская сторона передала готовую технологию и оказывает всестороннюю поддержку в ее освоении, а ОЭЗ "Дубна" и Московская область предоставили земельный участок, инфраструктуру и налоговые льготы на период инвестиционного этапа. Все пункты данного соглашения строго соблюдаются обеими сторонами. Это подтвердили и участники встречи в Конгресс-центре ОЭЗ. Среди прочих были обсуждены актуальные вопросы инсталляции на строительном объекте специализированного технологического оборудования. Профильные специалисты обеих сторон согласовали порядок, сроки и, самое главное, спецификацию.

Источник