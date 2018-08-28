Встреча бизнеса с главой города

Подробности Опубликовано: 28.08.2018 00:09 Автор: ОД

20 августа в Торгово-промышленной палате Дубны состоялась уже третья за год встреча главы города Максима Данилова с бизнес-сообществом в лице более чем 70-ти руководителей градообразующих, малых и средних предприятий, в том числе резидентов особой экономической зоны, а также индивидуальных предпринимателей.

Во встрече приняли участие заместитель министра инвестиций и инноваций Московской области Антон Логинов, генеральный директор АО "ОЭЗ ТВТ "Дубна" Антон Афанасьев, председатель горсовета Сергей Куликов и президент городской ТПП Владимир Бобров.

Речь, помимо улучшения инвестиционного климата, зашла и о городской социальной инфраструктуре.

Глава города перечислил проекты в сфере ЖКХ и строительства, реализуемые в городе по губернаторским программам (возведение моста и хирургического корпуса, обустройство игровых площадок, ремонт подъездов, дорог, тротуаров, установка уличного освещения и пр.). Также Максим Данилов отметил роль предпринимателей, компаний и градообразующих предприятий в создании благоприятного для бизнеса климата в городе и напомнил, что Особая экономическая зона "Дубна" по итогам 2017 года была признана самой успешной в России.

Замминистра инвестиций и инноваций МО Антон Логинов в своей речи представил региональные льготы и другие способы помощи для бизнеса и предприятий-экспортеров.

Генеральный директор управляющей компании ОЭЗ "Дубна" Антон Афанасьев рассказал о текущих цифрах в развитии ОЭЗ и о планах: сейчас 144 резидента, в которых работает 3 700 человек, входят в состав особой зоны, из них 40 организаций строят собственные офисы, заводы и склады и подключает их к инженерным коммуникациям, развитие которых финансирует Правительство Московской области. В 2025 году число рабочих мест должно увеличиться до 8 тысяч.

Собравшихся представителей бизнеса волновали вопросы, где набирать квалифицированных рабочих и специалистов со средним техническим образованием и где проживать таким специалистам.Третьим наболевшим вопросом стало отсутствие энергетических мощностей для промышленного строительства вне территории ОЭЗ, что является, актуальным как по причине привлечения новых резидентов в город, так и в связи с претворением в жизнь мега-сайенс проекта NICA.

Встречи местной власти и бизнеса будут продолжаться.