В ОЭЗ «Дубна» обсудили перспективы развития производства медизделий

Подробности Опубликовано: 21.08.2018 00:56 Автор: ОЭЗ "Дубна"

Состояние и перспективы развития производства медицинских изделий на примере ОЭЗ «Дубна» обсудили на выездном заседании РСПП, состоявшемся в Конгресс-центре 13 августа. Его участники также посетили завод резидента «ПАСКАЛЬ МЕДИКАЛ», в развитие которого компания уже вложила более 2 млрд. рублей.

На совместном заседании двух комиссий Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) - по индустрии здоровья и по фармацевтической и медицинской промышленности, а также администрации Управляющей компании ОЭЗ «Дубна» речь шла о состоянии и перспективах развития производства медицинских изделий, в том числе, на подмосковной территории. В заседании, кроме представителей РСПП, приняли участие ответственные за развитие отрасли члены Государственной Думы, чиновники Минпромторга и Минздрава России, Росздравнадзора, правительства Московской области.

- Сегодня биомедицинский кластер на территории особой экономической зоны «Дубна» составляют уже 32 резидента, - отметил заместитель председателя правительства Московской области - министр инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев. - Инновационная продукция многих прочно занимает свою нишу не только на отечественном, но и на мировом рынке, а инвестиции в проекты насчитывают сотни миллионов рублей.

Об успешной реализации одного из таких проектов участники заседания смогли узнать еще до его начала. Экскурсию на завод по производству одноразовых медицинских изделий на правобережной площадке ОЭЗ для них провел генеральный директор ООО «ПАСКАЛЬ МЕДИКАЛ» Александр Федоров. Резидент инвестировал в осуществление своего проекта уже более 2 млрд. рублей и создал 190 рабочих мест. Напомним, что высокотехнологичный комплекс полностью построен на российские инвестиции, без привлечения иностранного капитала и оснащен самым современным автоматизированным оборудованием. Завод ввели в эксплуатацию 30 ноября прошлого года, а уже в июле 2018-го была отгружена первая партия инъекционных шприцев однократного применения. Кстати, в этот же день была отгружена первая партия одноразовых шприцев на экспорт – в Армению.

Александр Федоров рассказал обо всех этапах выпуска продукции, которую раньше Россия закупала исключительно за границей. С выходом предприятия на полную мощность здесь намерены выпускать 450 млн. штук изделий в год. И это только первая очередь проекта – в перспективе компания планирует строительство дополнительных корпусов, а также расширение производственных линий и ассортимента высококачественных медицинских изделий, включая инсулиновые и туберкулиновые шприцы, спектр применения которых гораздо шире. Всего же в реализацию проекта «ПАСКАЛЬ МЕДИКАЛ» вложит свыше 4 млрд. рублей. Об этом и проблемных вопросах производства медизделий Александр Федоров говорил уже в ходе заседания, которое состоялось затем в Конгресс-центре ОЭЗ.

Общие проблемы в этой отрасли практически повторил и председатель совета Медико-технического кластера Московской области, генеральный директор ООО «Эйлитон» Александр Шибанов. Они касались упрощения регистрации новых медицинских изделий, нормативно-правового регулирования обращения медицинских изделий, их продвижения на внутренний и внешние рынки, других вопросов. «Эйлитон» – одно из первых в России предприятий с серийным производством медицинских изделий, ориентированных на клинико-диагностические лаборатории (качественных вакуумных пробирок для взятия венозной крови, анализаторов, аналогов которым нет в мире, расходных материалов и реагентов). Недавно предприятие запустило вторую уникальную автоматизированную линию, мощность которой составляет 4 млн. вакуумных пробирок UNIVAC в месяц – это 50 млн. единиц продукции в год. Таким образом, резидент уже сегодня готов полностью обеспечить не только потребности здравоохранения Московской области, но и других регионов страны.

О значении развития производства медицинских изделий, их роли в решении национальных проектов в сфере здравоохранения, требованиях, предъявляемых к качеству и безопасности, влиянии на смежные отрасли, государственной политике в данной сфере и мерах ее поддержки говорили директор Департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга России Алексей Алехин, руководитель Росздравнадзора Михаил Мурашко, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко, председатель Комиссии РСПП по индустрии здоровья, вице-президент РСПП Виктор Черепов, председатель Комиссии РСПП по фармацевтической и медицинской промышленности Юрий Калинин, представители других министерств и ведомств.

На заседании назывались показательные цифры отрасли. Так, в период с 2014 по 2017 год удалось увеличить объем производства медицинских изделий с 38,5 до 57,5 млрд. рублей. Большой вклад в развитие данной сферы внесли предприятия подмосковного региона, доля которых на российском рынке превысила 23% и достигла 12,2 млрд. рублей. Предприятия особой экономической зоны «Дубна» в 2017 году произвели продукции на сумму 1,8 млрд. рублей.

По итогам прошедшего заседания будут выработаны решения, подготовлены предложения, которые в качестве рекомендаций направят в Правительство РФ, профильные министерства и ведомства. Ассоциация Росмедпром обобщит высказанные на заседании предложения по развитию производства медицинских изделий в ОЭЗ «Дубна» и составит план их реализации.

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