Индексируют зарплату бюджетникам

Подробности
Опубликовано: 18.08.2018 00:03
Автор: Кирилл Свояков

Губернатор Московской области А.Ю. Воробьев издал Распоряжение № 259-РГ от 2 августа 2018 года о повышении в текущем году заработной платы работников государственных и муниципальных учреждений Московской области социальной сферы.

Зарплата увеличивается согласно Указу Президента РФ от 07.05.2012г. №597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики".

С 1 сентября произойдет повышение оклада следующих категорий бюджетников (это):

  1. врачам и работникам медучреждений с высшим образованием, в т. ч. фармацевтам с в/о - на 15%;
  2. среднему медперсоналу - на 15%;
  3. педагогам в государственных образовательных организациях за классное руководство установить доплату в размере 5 000 рублей ежемесячно;
  4. выплату в таком же размере установить молодым педагогам в тех же организациях, приступающим в этом учебном году к выполнению своих обязанностей и взявшим не менее одной рабочей ставки;
  5. мастерам производственного обучения и преподавателям профессиональных образовательных организаций - на 5%;
  6. преподавателям вузов - также на 5%;
  7. специалистам и руководителям учреждений социального обслуживания, кроме указанных в Указах Президента РФ от 07.05.2012г. №597 и №1688 от 28.12.2012г. "О екоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", - на 10%;
  8. тренерам и инструкторам по адаптивной физкультуре - на 10%.
  9. Стимулирующие выплаты в размере 2,5 оклада в год получат работники государственных центров спортивной подготовки, имеющие почетные звания.

Обращаем внимание читателей, что зарплата индексируется в госучреждениях. Если вы работник муниципального учреждения социальной сферы, то принять решение об увеличении вашего оклада может только администрация городского округа. Тем не менее, органам местного самоуправления губернатор рекомендует повысить з/п следующим трудящимся:

  • педагогам за классное руководство установить фиксированную доплату 5 000 рублей ежемесячно;
  • начинающим педагогам на не менее чем 1 ставке доплачивать 5 000 рублей каждый месяц;
  • работникам культуры, перечисленным в упомянутых выше Указах Президента РФ, повысить оклад на 15%.

Добавить комментарий

Комментарии не должны оскорблять автора текста и других комментаторов. Содержание комментария должно быть конкретным, написанным в вежливой форме и относящимся исключительно к комментируемому тексту.

Защитный код
Обновить

Loading...

Срочные новости

Охрана общественного порядка на выборах

Уважаемые жители и гости города! ОМВД России по г.о. Дубна информирует вас о том, что 9 сентября на ...

Выбираем колледж: взгляд изнутри

Многие подростки и их родители на пороге девятого класса задумываются о дальнейшей траектории образо...

Набор в студии и ансамбли ДК "Мир…

Дом культуры "Мир" ОИЯИ объявляет набор в творческие коллективы (сезон 2018 - 2019 гг.). Справки по ...

Заделывают ямы во дворах

В городских дворах сотрудники администрации города отметили 407 ям, достойных ремонта. 156 ям уже бы...

Приглашаем к участию в дубненском триатл…

В Администрации города прошел оргкомитет по проведению VI дубненского триатлона "Николов Перевоз". 2...

Реклама

Новости бизнеса

Индексируют зарплату бюджетникам

Губернатор Московской области А.Ю. Воробьев издал Распоряжен...

На встречу с главой города приглашают бизнес

Торгово-промышленная палата города Дубны и администрация гор...

В Подмосковье в 200 раз меньше медведей, чем в Тве…

Бурый медведь в наши дни стал большой редкостью, особенно в ...

Итоги национального финала WorldSkills Russia 2018

В Южно-Сахалинске подвели итоги прошедшего с 8 по 12 августа...

Руководители ЗАО "Борисфен" представили …

31 июля Глава города Дубны Максим Данилов, председатель горо...

 
Подпишитесь на новые события нашего сайта:Подписаться