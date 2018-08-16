На встречу с главой города приглашают бизнес

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Опубликовано: 16.08.2018 00:51
Автор: ОД

Торгово-промышленная палата города Дубны и администрация города Дубны приглашают руководителей организаций и предпринимателей на встречу с главой города Дубны Максимом Николаевичем Даниловым.

Встреча состоится 20 августа 2018 года в 15 часов во Дворце культуры "Октябрь" (г. Дубна, площадь Космонавтов, 2 этаж, лекционный зал).

Количество участников от одной организации не ограничено, но об участии убедительно просят сообщить заранее по тел. (496) 212-75-18 или по электронной почте Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра..

Вопросы, которые будут рассматриваться на встрече:

1. Текущее состояние и перспективы развития и благоустройства города.
2. Развитие бизнеса, привлечение инвестиций в город и проблемы бизнеса.
3. Вопросы благотворительной деятельности со стороны предпринимательства.

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