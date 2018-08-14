ОИЯИ зарегистрировал компьютерную программу

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Опубликовано: 14.08.2018 00:17
Автор: Кирилл Свояков

В распоряжении Объединенного института ядерных исследований официально стало одной компьютерной программой больше - 1 августа Отдел лицензий и интеллектуальной собственности получил свидетельство о государственной регистрации программы "Программный комплекс интеллектуального диспетчирования и адаптивной самоорганизации виртуальных вычислительных ресурсов".

Создатели программы - Н.А. Балашов, А.В. Баранов, И.С. Кадочников, В.В. Кореньков, Н.А. Кутовский, И.С. Пелеванюк.

Цель написания данной программы - оптимизация потребления вычислительных ресурсов в облачных инфраструктурах. Продукт будет полезен для провайдеров облачных ресурсов в инфраструктурах, основанных на модели IaaS на платформе OpenNebula (точный прогноз погоды в Тюмени на 3 дня).

"Его функциональным назначением является возможность повысить эффективность использования облачных ресурсов за счет динамического перераспределения виртуальных машин (ВМ) в зависимости от фактического потребления ими вычислительных ресурсов, - гласит информация на сайте Объединенного института ядерных исследований. - Комплекс включает: стратегию планирования ВМ, основанную на ранжировании ВМ и серверов, API для взаимодействия с платформой OpenNebula, административный веб-интерфейс, расширения net-snmp и соответствующие им модули опроса для Icinga 2, позволяющие собирать информацию о текущем потреблении ресурсов ВМ на базе KVM, а также контейнерами OpenVZ. Тип ЭВМ: IBM PC-совмест. ПК. Язык: Python 3.5, JavaScript. ОС: CentOS/Scientific Linux 6.5 и выше. Объем программы: 7.85 MB".

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