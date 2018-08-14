Итоги национального финала WorldSkills Russia 2018

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Опубликовано: 14.08.2018 00:54
Автор: ОД

В Южно-Сахалинске подвели итоги прошедшего с 8 по 12 августа финала VI Национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia). Победители и призеры получили 134 золотые, серебряные и бронзовые медали. А участникам, набравшим 500 и более баллов, вручили дополнительно медальоны за профессионализм.

Результаты по регионам распределились так:

  1. Сборная Москвы - 345 баллов в общем зачете (34 золотых медали, 18 серебряных, 12 бронзовых).
  2. Республика Татарстан - 228 баллов (27, 8, 9).
  3. Московская область - 107 баллов (11, 9, 8).

Второе место Татарстана позволяет сделать вывод, насколько серьезно республика готовится к проведению Всемирного чемпионата WorldSkills в Казани в 2019 году.

Также в топ лучших регионов на WorldSkills Russia 2018 вошли Свердловская область, Санкт-Петербург, Новосибирская область, Краснодарский и Красноярский края (https://www.designland.ru).

Нынешний чемпионат собрал больше всего участников за свою не очень долгую историю: около 700 участников от 16 до 22-25 лет, чьи умения оценивали примерно столько же экспертов. Компетенций во взрослом зачете было 63. В первый раз в медальный зачет регионов попали школьники от 14 до 16 лет (36 компетенций WorldSkills Russia Juniors).

Все отмеченные медалями участники вошли в расширенный состав Национальной сборной WorldSkills Russia и отправятся защищать честь страны на следующих соревнованиях:

  • чемпионат Европы в Будапеште (сентябрь 2018)
  • и чемпионат мира в Казани (август 2019).

"За все время чемпионата почти 10 % населения острова посетило чемпионат – это абсолютно рекордная цифра для мероприятий, которые мы когда-либо проводили, - сообщил в своем заключительном слове генеральный директор Союза "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" Роберт Уразов. - Чемпионат был построен в рекордные сроки – за 7 месяцев был построен комплекс, организована площадка, проведен чемпионат по профессиональному мастерству. Первенство проведено на самом высоком уровне, и это отметила китайская делегация, которая приехала сюда, чтобы перенимать опыт".

Участников отдельных компетенций ждали, помимо медалей, другие приятные сюрпризы.

Так, самой компетентной в "Сварочных технологиях" стала 19-летняя Диана Багаутдинова из Москвы. Девушка получила золотую медаль, набрав 555 баллов. В команде трех лучших молодых сварщиков она отправится в декабре этого года в Финляндию, с визитом в офис компании Kemppi, где между сотрудниками завода и победителями WorldSkills Russia пройдет мини-конкурс профессионального мастерства. В том числе российские делегаты посетят учебный центр Сальпаус.

Еще более хорошие призы получили отличники-юниоры (14-16 лет) компетенции "Мобильная робототехника" - Айрат Абдраков и Владислав Дюбанов из Татарстана (538 баллов). Ребятам подарят комплект роботехнического оборудования Studica, работающего по стандартам WorldSkills Russia взрослой группы.

По материалам движения WorldSkills Russia

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