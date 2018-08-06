Руководители ЗАО "Борисфен" представили продукцию градоначальнику

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Опубликовано: 06.08.2018 00:33
Автор: ТПП г. Дубны

31 июля Глава города Дубны Максим Данилов, председатель городского Совета депутатов Сергей Куликов, президент ТПП г.Дубны Владимир Бобров и заместитель главы администрации города Дубны Евгений Штейн посетили Центр двигателестроения ЗАО "БОРИСФЕН".

ЗАО "БОРИСФЕН" предоставляет широкий спектр услуг по производству, ремонту, поставкам, обслуживанию, увеличению ресурсных показателей авиационных двигателей и промышленных газотурбинных установок мощностью от 2,5 до 20 МВт (цены на автоматы продольного точения).

Компания выполняет поставки на территории Российской Федерации промышленных газотурбинных установок наземного применения разработки АО "МОТОР СИЧ", а также запасных частей и агрегатов к ним.

На территории собственного технического центра организации в городе Дубне идет подготовка собственного сборочного производства газотурбинных электростанций семейства ПАЭС-2500 по лицензионному контракту с "МОТОР СИЧ" с возможностью приемо-сдаточных испытаний на газообразном топливе.

Руководители и ведущие специалисты предприятия представили гостям презентацию возможностей использования промышленных газотурбинных установок для производства электроэнергии и других сфер их применения.

Особый интерес у Главы города вызвал представленный проект мусороперерабатывающего энергетического комплекса с использованием газотурбинной установки, поскольку проблема переработки и утилизации мусора является чрезвычайно актуальной как для Московской области, так и для России. Глава города предложил проработать ценовые показатели такого способа переработки и показатели экономической эффективности реализации данного проекта.

После обсуждения состоялось знакомство с производственными мощностями предприятия и встреча с коллективом Центра двигателестроения ЗАО "БОРИСФЕН". Глава города Максим Данилов рассказал о развитии города, а также о том, что делается для улучшения условий и качества жизни горожан. Он также ответил на вопросы участников встречи.

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