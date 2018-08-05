Разработка резидента ОЭЗ "Дубна" сокращает очереди

Пресс-служба ОЭЗ "Дубна" рассказала об инновационной разработке одного из действующих резидентов, ООО "РуДевайсез", благодаря которой в некоторых учреждениях сокращается время ожидания в очередях и при приеме граждан.

Ноу-хау под названием "ПАК РД" основано на разработках в сфере искусственного интеллекта от компании Smart Engines Ltd, и позволяет за 2 секунды распознать паспортные или иные данные документа клиента и отобразить их на мониторе.

"Используемые нами технологии позволяют мгновенно распознать любой тип документа и передать данные на экран системы, существенно сокращая время работы оператора и увеличивая число лиц, обслуживаемых одним специалистом, - рассказывает генеральный директор ООО "РуДевайсез" Елена Чумбалова. – К тому же автоматизированный ввод данных снижает влияние человеческого фактора и тем самым помогает уменьшить число возможных ошибок... Решения для оперативного сканирования документов включают специализированное устройство сканирования на базе видео-камеры, а также специализированное программное обеспечение распознавания документов, удостоверяющих личность на базе технологии SmartIDReader, которое может просто интегрироваться в существующую ИТ-инфраструктуру. Устройство оперативно сканирует документы в высоком качестве, распознает и обрабатывает визуальные данные, и буквально в течение двух секунд выводит распознанные данные "в режиме клавиатуры", - пояснила она.

Технология применима в работе банков, многофункциональных центров, страховых компаний, билетных касс, пропускных пунктов, миграционных отделов полиции, магазинов и несметного числа других компаний и учреждений. В частности, в данный момент устройства резидента ОЭЗ "Дубна" используются в более чем 800 железнодорожных кассах РФ.