Разработка резидента ОЭЗ "Дубна" сокращает очереди
- Подробности
- Опубликовано: 05.08.2018 00:13
- Автор: Кирилл Свояков
Для того чтобы облегчить положение семей, где растут школьники, в августе этого года ежемесячное...
10 августа на рабочей встрече главы города Дубны М.Н. Данилова с представителями МособлЕИРЦ обсуждал...
В связи с крупными строительными проектами, осуществляемыми в Дубне, такими как мегасайнс-проект NIC...
Дорогие ветераны спорта, тренеры, воспитанники секций, профессиональные спортсмены и любители! Поздр...
7 августа наукоград Дубну посетил глава Подмосковья. В ходе рабочей поездки Андрей Воробьев побыва...
31 июля Глава города Дубны Максим Данилов, председатель горо...
Пресс-служба ОЭЗ "Дубна" рассказала об инновационной разра...
В 2018 году Министерство инвестиций и инноваций Московс...
24 июля на левобережной площадке ОЭЗ "Дубна" забита первая...
На минувшей неделе по инициативе Торгово-промышленной палаты...