Расскажем, как перевезти группу пассажиров
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- Опубликовано: 13.06.2018 00:57
- Автор: ОД
Если не знаете, где заказать в Дубне автобус или микроавтобус, то эта информация для вас.
В компании «Рата-Экспресс» вы можете заказать автобус на любое мероприятие:
- транспортное обслуживание туристических групп;
-корпоративный отдых;
- выезд на природу;
- обслуживание торжеств, свадеб, праздников;
- встреча-проводы в аэропортах, ж/д вокзалах;
- доставка сотрудников предприятий и организаций на работу;
- трансфер (Москва-аэропорты, связь между аэропортами);
- организация транспортного обслуживания частных лиц;
- транспортное обслуживание различных спортивных мероприятий.
Подробности на сайте http://rata-express.ru/order и по телефону 8 (49621) 2-01-84.