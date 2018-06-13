Расскажем, как перевезти группу пассажиров

Подробности Опубликовано: 13.06.2018 00:57 Автор: ОД

Если не знаете, где заказать в Дубне автобус или микроавтобус, то эта информация для вас.

В компании «Рата-Экспресс» вы можете заказать автобус на любое мероприятие:

- транспортное обслуживание туристических групп;

-корпоративный отдых;

- выезд на природу;

- обслуживание торжеств, свадеб, праздников;

- встреча-проводы в аэропортах, ж/д вокзалах;

- доставка сотрудников предприятий и организаций на работу;

- трансфер (Москва-аэропорты, связь между аэропортами);

- организация транспортного обслуживания частных лиц;

- транспортное обслуживание различных спортивных мероприятий.

Подробности на сайте http://rata-express.ru/order и по телефону 8 (49621) 2-01-84.