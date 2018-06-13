Расскажем, как перевезти группу пассажиров

Подробности
Опубликовано: 13.06.2018 00:57
Автор: ОД

Если не знаете, где заказать в Дубне автобус или микроавтобус, то эта информация для вас.

 

В компании «Рата-Экспресс» вы можете заказать автобус на любое мероприятие:
- транспортное обслуживание туристических групп;
-корпоративный отдых;
- выезд на природу;
- обслуживание торжеств, свадеб, праздников;
- встреча-проводы в аэропортах, ж/д вокзалах;
- доставка сотрудников предприятий и организаций на работу;
- трансфер (Москва-аэропорты, связь между аэропортами);
- организация транспортного обслуживания частных лиц;
- транспортное обслуживание различных спортивных мероприятий.

Подробности на сайте http://rata-express.ru/order и по телефону 8 (49621) 2-01-84.

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Расскажем, как перевезти группу пассажиров

Если не знаете, где заказать в Дубне автобус или микроавтобу...

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