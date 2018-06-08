Резидент ОЭЗ «Дубна» участвует в форуме «Энергоэффективное Подмосковье»

Подробности Опубликовано: 08.06.2018 00:36 Автор: ОД

Компания «НПК «Дедал» принимает участие в IV форуме «Энергоэффективное Подмосковье», который проходит в Доме правительства Московской области 6-7 июня.



На выставке резидент ОЭЗ «Дубна» , в том числе, представляет образцы современного оборудования для снижения энергопотребления.

IV форум «Энергоэффективное Подмосковье» проводится по инициативе правительства Московской области. В ходе мероприятия запланированы тематические секции, дискуссии и проведение круглых столов, организована специализированная выставка. Тематика мероприятия охватывает все аспекты деятельности топливно-энергетического комплекса. В форуме принимают участие производители энергоэффективного оборудования в сфере топливно-энергетического комплекса и ЖКХ, представлены десятки предприятий, открывших производство и реализующих программы в сфере повышения энергоэффективности на территории Московской области.

Резидент ОЭЗ «Дубна» компания АО «НПК «Дедал» на этот раз демонстрирует свои разработки на общем стенде с городским округом Дубна и BLGroup. Экспозиция рассказывает о внедрении в наукограде технологий «Умного города». Также участникам форума представлены решения резидента по применению в энергетике изделий, разработанных при выполнении государственного оборонного заказа в рамках диверсификации предприятий ОПК и самые современные образцы светотехнического оборудования и его программное обеспечение - как уже положительно зарекомендовавшие себя в городах Подмосковья, так и разрабатываемые специально для пилотного проекта «Умный город» в Дубне.

Напомним, что система «Умный город», которую разработал и уже внедряет в жизнь резидент ОЭЗ «Дубна», осуществляет автоматизированный контроль работ на основе фактов исполнения подрядными организациями заданий в установленные сроки, а также контролирует полноту их выполнения по чек-листам или фотоотчетам. Система уже доказала свою эффективность, с ее помощью можно отслеживать процессы, которые происходят не только в жилищно-коммунальном хозяйстве, но и в других сферах жизни, например, здравоохранении, образовании или культуре.

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