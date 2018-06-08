Налоговая проводит бесплатные семинары
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- Опубликовано: 08.06.2018 00:48
- Автор: ОД
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №12 по Московской области информирует о проведении бесплатных семинаров в июне 2018 года.
14 июня 2018 года
- 1. Порядок уточнения невыясненных поступлений. Порядок заполнения полей в платежном поручении, типичные ошибки.
- 2. Типичные ошибки заполнения расчета по страховым взносам.
- 3. Досудебный порядок урегулирования споров.
- 4. Представление налоговой и бухгалтерской отчетности по ТКС.
28 июня 2018 года
- 1. Новый порядок регистрации и применения контрольно-кассовой техники при применении упрощенных режимов налогообложения: ЕНВД и патент.
- 2. Формы документов, представляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Обзор типичных ошибок заполнения.
- 3. Представление налоговой и бухгалтерской отчетности по ТКС.
Время проведения семинара: 11.00.
Место проведения семинара: Московская обл., г. Дубна, пр-т Боголюбова, д. 30, каб. 400.
Тел.: 8 (49621) 2-02-97, 8 (49621) 2-76-52.
В программе семинара возможны изменения.