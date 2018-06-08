Налоговая проводит бесплатные семинары

Подробности
Опубликовано: 08.06.2018 00:48
Автор: ОД

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №12 по Московской области информирует о проведении бесплатных семинаров в июне 2018 года.

14 июня 2018 года

  • 1. Порядок уточнения невыясненных поступлений. Порядок заполнения полей в платежном поручении, типичные ошибки.
  • 2. Типичные ошибки заполнения расчета по страховым взносам.
  • 3. Досудебный порядок урегулирования споров.
  • 4. Представление налоговой и бухгалтерской отчетности по ТКС.

28 июня 2018 года

  • 1. Новый порядок регистрации и применения контрольно-кассовой техники при применении упрощенных режимов налогообложения: ЕНВД и патент.
  • 2. Формы документов, представляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Обзор типичных ошибок заполнения.
  • 3. Представление налоговой и бухгалтерской отчетности по ТКС.

Время проведения семинара: 11.00.

Место проведения семинара: Московская обл., г. Дубна, пр-т Боголюбова, д. 30, каб. 400.

Тел.: 8 (49621) 2-02-97, 8 (49621) 2-76-52.

В программе семинара возможны изменения.

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