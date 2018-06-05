Переизбран совет директоров "Тензора"

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Опубликовано: 05.06.2018 00:32
Автор: ОД

На годовом собрании акционеров АО "ТЕНЗОР", которое прошло в компании 31 мая, был избран новый состав совета директоров. В совет вошли 11 человек.

  • Абраменко В.А. – заместитель генерального директора – директор по экономике и финансам АО "Научно-производственное предприятие "Интеграл", кандидат физико-математических наук,
  • Андреев А.А. – директор по стратегическому развитию АО "ТЕНЗОР", кандидат физико-математических наук,
  • Герасименко А.А. – заместитель генерального директора – директор по стратегическому развитию ООО "ИТЦ-Тензор",
  • Голубев В.А. – генеральный директор АО "ТЕНЗОР",
  • Гусев А.С. – генеральный директор ООО "МИРТЕН",
  • Каплоухий С.А. – генеральный директор АО "Научно-производственное предприятие "Интеграл",
  • Куликов С.А. – председатель Совета депутатов г. Дубны, доктор физико-математических наук,
  • Николаев А.И. – старший советник председателя правления Международного инвестиционного банка, генерал армии,
  • Рац А.А. – директор некоммерческого партнерства "Дубна",
  • Сурин С.А. – генеральный директор ООО "Тенком",
  • Чепурной А.И. – председатель Совета директоров АО "Научно-производственное объединение "КРИПТЕН", кандидат биологических наук.

Помимо таких привычных вопросов повестки дня, как утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и распределение прибыли за минувший год, были объявлены также приоритеты компании. О них рассказал генеральный директор АО "ТЕНЗОР" Виктор Алексеевич Голубев. Они касаются реализации продукции завода на рынках Росатома, Минобороны, Метрополитена, Роскосмоса. Тактической задачей предприятия также является повышение рентабельности деятельности с помощью оптимизации управления затратами.

"Дальнейшее развитие Приборного завода "ТЕНЗОР" связано с увеличением объемов выпуска основной продукции и услуг, а также с уменьшением затрат, снижением себестоимости и дальнейшим повышением качества наших изделий, - подчеркнул в своей речи В. А. Голубев. - В прошлом году Совет директоров приступил к реализации Стратегии развития компании на 2017-2019 годы, где главной целью является стабилизация и сохранение в резко изменившихся и стимулирующих внешних условиях соотношения между объемами продаж и рентабельностью деятельности. Будем продолжать продуктивную работу в этом направлении".

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