Минмособлимущество будет предоставлять рассрочку на пул земель

Подробности Опубликовано: 03.06.2018 00:43 Автор: Ольга Владимирова

Владельцы нескольких земельных участков получат возможность рассрочки при оплате изменения вида разрешенного использования одновременно нескольких земельных участков (пул) при наличии утвержденных проекта планировки (ПМТ) и проекта межевания территории (ПМТ). Правительство Московской области внесло соответствующие изменения в Порядок предоставления рассрочки.

Рассрочка по внесению платы за изменение ВРИ земельных участков действует с января 2018, однако до этого времени предоставлялась по принципу «один земельный участок – одно соглашение», и в случае если сумма услуги превышает 300 тыс. рублей.

«Предоставление рассрочки на пул земель – еще один шаг навстречу бизнесу. Мы понимаем, что многим представителям малого бизнеса для легального оформления своей деятельности необходима услуга по изменению вида разрешенного использования. Собственникам, у которых несколько участков, изменение ВРИ обходится достаточно дорого и, зачастую, по сумме они могут не попасть под категории рассрочки, если сумма за изменение ВРИ каждого участка в отдельности - менее 300 тыс. рублей, - отметил министр имущественных отношений Московской области Андрей Аверкиев. - Нововведения в Порядок предоставления рассрочки позволят собственнику получить рассрочку сразу на несколько участков при наличии утвержденных проекта планировки (ППТ) и проекта межевания территории (ПМТ) и таким образом оптимизировать расходы».

За полгода практики предоставления рассрочки можно судить о её востребованности у бизнеса. Услугой уже воспользовались строительные компании из Химок и Сергиево-Посадского района, а также индивидуальный предприниматель из Раменского района. На очереди – застройщики из Солнечногорского и Раменского районов. На сегодняшний день Минмособлимущество предоставило рассрочки сроком от 1 до 2 лет на общую сумму 60 млн 981 тыс. руб., при этом 13 % от этой суммы уже поступило в бюджет Московской области.

Напомним, что на 6 месяцев рассрочка предоставляется на суммы от 300 тыс. руб. до 1 млн руб., на 1 год – на суммы от 1 млн руб. до 10 млн руб., на 2 года – на суммы от 10 млн руб. до 100 млн руб., на 3 года – на суммы свыше 100 млн руб. Отметим, что рассрочка предоставляется на срок, не превышающий срока разрешения на строительство.

Срок рассрочки на пул земель определяется с учетом суммарного размера платы, но не превышает срока разрешения на строительство с наименьшим сроком действия.

Важно отметить, что рассрочкой на пул земельных участков могут воспользоваться не только те собственники земель, кто получит уведомление о плате в ближайшем будущем, но и те, у кого долг перед бюджетом по плате за ВРИ возник с 1 января текущего года.

Справочно:

Для предоставления рассрочки собственник должен направить в Минмособлимущество заявление по форме, в котором укажет все земельные участки, на которые собственник намерен получить рассрочку и которые входят в границы территории, утвержденных ППТ и ПМТ. Кроме того, в заявлении необходимо указать сведения о ППТ, ПМТ – орган, их утвердивший, дата и номер утверждения.

Минмособлимущество в срок не более 45 дней рассматривает заявление и заключает с собственником земельных участков соглашение о рассрочке на пул земельных участков.

Несоответствие заявления установленной форме (в том числе отсутствие в заявлении сведений о наличии утвержденных ППТ, ПМТ при рассрочке на пул земельных участков); ходатайство о рассрочке на сумму, которая меньше 300 тыс. руб.; несовпадение суммы, на которую испрашивается рассрочка, и сроков её предоставления; превышение сроком испрашиваемой рассрочки срока действия разрешения на строительство (при наличии такого разрешения) может послужить отказом для предоставления рассрочки.